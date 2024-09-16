مصر تخطط لتطوير منطقة رأس بناس على البحر الأحمر

بدأت الحكومة المصرية في إعداد خطة استثمارية شاملة لمنطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف عرضها على الشركات لتطويرها بطريقة مشابهة لمشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، والذي ستتولى الإمارات تنفيذه، وفقًا لما ذكره وزير الإسكان المصري شريف الشربيني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة.

وأكد الشربيني أن التعامل مع الشركات المصرية في طرح الأراضي سيتم باستخدام الجنيه المصري، في محاولة لتقليل الطلب على الدولار وتقليل الضغط على البنك المركزي، بما يساعد في الحد من عودة السوق السوداء.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة سيتم تسليم أراضيها للجانب الإماراتي في أوائل أكتوبر المقبل، على أن يستمر التسليم حتى منتصف نوفمبر.

وأشار الشربيني إلى أن وزارة الإسكان المصرية تمتلك مخزونًا ضخمًا من الأراضي والوحدات يُقدر بنحو 2 تريليون جنيه، سيتم طرحه تدريجيًا للاستثمار.

إلى ذلك… أعلنَ محمد معيط، وزير المالية المصري، إن بلادهُ تسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل وتوفير أدوات مالية مختلفة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

معيط؛ وفي بيانٍ صادر عن وزارة المالية المصرية، أكد أنّ الحكومة المصرية تعتزم جذب المزيد من المستثمرين، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

ولفتَ معيط في ذات البيان، إلى مساع الحكومة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب؛ مما يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية.