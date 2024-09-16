مباحثات موسعة بين مصر وروسيا حول ليبيا وأمن المنطقة

مصر وروسيا: التعاون في قطاعي الطاقة والسياحة

الوضع في ليبيا: محور المباحثات الثنائية

الأمن المائي المصري والسد الإثيوبي على طاولة النقاش

تطورات فلسطينية وسورية وليبية في المباحثات المصرية الروسية

مباحثات مصرية روسية موسعة في موسكو: ليبيا في الصدارة

في لقاء يعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، اجتمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية موسكو. يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وتناول جملة من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا التي تمثل محورًا رئيسيًا في السياسات الخارجية للبلدين.

تأتي ليبيا في قلب هذه المباحثات، حيث تم التركيز على ضرورة إيجاد حلول للأزمة الليبية التي طال أمدها. وبهذا الصدد، شدد الجانبان على أهمية الوحدة الليبية واستعادة السيادة الوطنية، مع التأكيد على دعم المبادرات السلمية التي تساهم في استقرار البلاد. لافروف وعبد العاطي أكدا أن ليبيا لا تزال في صدارة الاهتمامات، مشيرين إلى أن استقرار ليبيا سيكون له تأثير إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل التحركات الدولية الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة للنزاع.

التعاون في مجال الطاقة والسياحة: دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، ولا سيما قطاعي الطاقة والسياحة. تم تسليط الضوء على مشروع محطة الكهرباء النووية في الضبعة، الذي يمثل خطوة نوعية في التعاون المصري الروسي في مجال الطاقة. هذا المشروع الضخم يهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء في مصر باستخدام التكنولوجيا النووية، ويعد دليلاً على التقدم المستمر في العلاقات بين البلدين.

وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان الوضع في ليبيا والتعاون في مجالات الطاقة والسياحة. أكدا على ضرورة استقرار ليبيا وأهمية التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.

كما أشار عبد العاطي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل محورًا اقتصاديًا هامًا يسهم في تطوير التعاون التجاري بين البلدين. القطاع السياحي كان أيضًا جزءًا من المباحثات، حيث تم مناقشة تعزيز الحركة السياحية بين البلدين في ظل استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل، مما يسهم في تنشيط قطاع السياحة المصري.

ليبيا محور المباحثات: نحو حل شامل

لم يكن من الممكن تجاوز الملف الليبي خلال هذه المباحثات، حيث يعتبر الوضع في ليبيا قضية محورية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. الوزيران أكدا على ضرورة استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية، مع التركيز على أهمية وحدة واستقرار البلاد.

عبد العاطي أكد أن مصر تقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لاستعادة وحدته وسيادته، مشددًا على ضرورة وجود حكومة وطنية قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية. وبدوره، أشار لافروف إلى أن روسيا ملتزمة بدعم جهود السلام في ليبيا، مشددًا على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار وتقديم الدعم اللازم لعملية المصالحة الوطنية.

قضايا إقليمية ودولية: فلسطين والسد الإثيوبي

بالإضافة إلى الملف الليبي، تناول الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية الأخرى التي تشغل الساحة الدولية. في مقدمة هذه القضايا، جاءت الأوضاع في فلسطين، حيث أكد الجانبان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف يتماشى مع المبادرات الدولية الداعية إلى حل الدولتين كحل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما لم يغفل الجانبان الحديث عن الأزمة السورية، حيث أكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحل النزاع بطريقة سلمية. كذلك، تم التطرق إلى الأوضاع في السودان والصومال، مع التشديد على أهمية تحقيق الاستقرار في هذه البلدان وضمان سيادتها ووحدتها.

ملف سد النهضة الإثيوبي كان حاضراً بقوة في المباحثات، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على أن الأمن المائي المصري يمثل قضية حيوية لا تقبل المساومة. وأكد أن مصر متمسكة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق دول المصب ويمنع حدوث أية أضرار قد تلحق بها.

أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة البحرية

في إطار الحديث عن القضايا الدولية والإقليمية، تطرق الوزيران إلى أمن البحر الأحمر وأهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية. تم التأكيد على أن البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، وأن أي تهديد لأمن الملاحة في هذه المنطقة سيكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أبدى الوزيران اهتمامًا مشتركًا بضرورة تعزيز التنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر لضمان استقرار المنطقة وحماية طرق التجارة البحرية.

ختام اللقاء: تطلعات مشتركة نحو مستقبل أكثر استقرارًا

في ختام اللقاء، شدد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وروسيا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية. التعاون بين البلدين لا يقتصر فقط على الشؤون السياسية، بل يمتد إلى مجالات اقتصادية وثقافية متنوعة، مما يعزز من الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.

وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة، يبقى استقرار ليبيا أحد أهم الملفات التي تسعى مصر وروسيا إلى حلها. هذا الاستقرار لن يكون مفيدًا فقط لليبيا، بل سيمتد أثره إلى دول الجوار والمنطقة ككل، مما يعزز من فرص السلام والتنمية في المستقبل.