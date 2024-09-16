مؤسسة النفط: ارتفاع كميات استهلاك الديزل والغاز

أعلنتْ مؤسسة النفط في تقريرها اليومي عن كميات استهلاك الغاز والنفط والديزل وزيت الثقيل خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ بلغ استهلاك الغاز الطبيعي من قبل الشركة العامة للكهرباء 1006.36 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت الشركة أيضًا 11873 طنًا متريًا من الديزل، بالإضافة إلى 18081 برميلًا من النفط الخام لمحطة أوباري.

أما بالنسبة لمجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، فقد بلغ استهلاكها للغاز 48.82 مليون قدم مكعب، مع استهلاك 32740 طنًا متريًا من زيت الثقيل. كما سجلت مصانع الأسمنت استهلاك 29.32 مليون قدم مكعب من الغاز.

من جهتها، بلغت كمية استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 84.61 مليون قدم مكعب من الغاز، فيما وصل إجمالي استهلاك الغاز المحلي إلى 1169.11 مليون قدم مكعب.

ومن المتوقعِ أن يُسجل انخفاض جديد في صادرات النفط الخام من ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الحاليّ.

ووفقًا لتقرير موقع «أويل برايس» الأميركي يأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار الصراع الحاصل على أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومن يظفر برئاسته، هذا الأمر أدى إلى إيقاف إنتاج النفط الخام وتصديره.

وتوقع موقع «أويل برايس» الأميركي ان يستقر الإنتاج النفطي في ليبيا ما بين مستوى 750 ألف برميل و800 ألف برميل يوميًا، وفق موقع «أويل برايس» الأميركي.

إلى ذلك.. تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.