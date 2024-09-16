شركة البريقة تستأنف توزيع الوقود عبر مستودعات بديلة في سبها

أفاد أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط، بارتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي، مما عطل قدرة المستودع على تنفيذ طلبات وقود البنزين 95، الديزل، وغاز الطهي للمحطات التابعة لشركات التوزيع.

استجابةً لهذا الوضع، أصدر فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليماته بإرسال قافلة تحتوي على مضخات مجرورة ومعدات صيانة لمساعدة في عملية شفط المياه وإعادة تشغيل مستودع سبها النفطي.

في الوقت نفسه، تؤكد شركة البريقة استمرار عمليات تزويد المحطات بالوقود عبر التنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية، مع التركيز على المحطات التي تحتوي على بدائل للطاقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ووفقًا للشركة سيتم استئناف التزويد من مستودع الزاوية النفطي ومستودع مصراتة، حيث سيتم توزيع 1.1 مليون لتر من البنزين، و250 ألف لتر من الديزل.

كما تم إرسال 3000 أسطوانة غاز طهي منزلي من مستودع الهاني النفطي. وستواصل الشركة تنفيذ خطة الطوارئ بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لإتمام عمليات شفط المياه وإعادة تشغيل منصات التعبئة ودوارات الغاز المسال في مستودع سبها.

وفيما سبق.. أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو أول ناقلة ديزل بميناء القاعدة البحرية في طبرق منذ عام 2021.

وبحسبِ شركة البريقة فإن الناقلة النفطية تحمل 30 ألف طن من وقود الديزل رست في الميناء، مما يعزز من قدرة الشركة على تأمين احتياجات المنطقة من الوقود بنوعية البنزين 95 والديزل.

و تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التحضيرات اللوجستية والفنية تحت إشراف مباشر من الدكتور فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عبدالرحمن العبيدي، عضو مجلس الإدارة لشؤون الفنية والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مما يساهم هذا الإنجاز بشكل كبير في استقرار إمدادات الوقود وتعزيز أرصدة الشركة العامة للكهرباء، مما يعزز استقرار شبكة الكهرباء العامة بحسب شركة البريقة التي أكدت التزامها الثابت بتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق الوقود بكفاءة واستدامة.