روسيا تدعو لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا ومصر تدعو للحلول السلمية

في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم استقرار ليبيا، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في موسكو، إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن، ما يعني أن روسيا تسعى إلى تعزيز الدور الأممي في معالجة الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة في البلاد.

خلال المؤتمر، أكد لافروف أن التعيين العاجل لمبعوث أممي يعد خطوة حيوية لدعم جهود السلام والاستقرار في ليبيا، مشدداً على أن وجود ممثل دولي قوي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسهيل الحوار بين الأطراف الليبية وتحقيق تقدم في العملية السياسية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية أن يكون للشعب الليبي القرار النهائي بشأن مستقبله، مؤكداً على أهمية احترام إرادته في رسم مصيره السياسي، مضيفًا أن حل الأزمات في المنطقة، بما في ذلك الصراع في السودان، يشكل جزءاً أساسياً من الجهود الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار، مما يعكس موقف مصر الثابت في دعم الحلول السلمية وتقديم المساعدة للأطراف المتنازعة لتحقيق استقرار شامل في المنطقة.

على صعيد متصل، يتولى حالياً مهام المبعوث الأممي إلى ليبيا بشكل مؤقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري. جاء تعيين خوري بعد استقالة عبد الله باتيلي في منتصف أبريل الماضي.