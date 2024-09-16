حماد يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة في الجنوب الغربي

أصدر أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.

جاء هذا القرار في أعقاب الأضرار التي خلفتها السيول الأخيرة والتي استدعت تدخلاً عاجلاً للتعامل مع تداعياتها.

وبحسب القرار، يترأس اللجنة وزير العمل والتأهيل، وتضم عضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية، وستقوم اللجنة بأداء مهامها الميدانية من مدينة سبها، حيث ستعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن السيول، وتقديم الإغاثة العاجلة للمواطنين المتضررين.

بالإضافة إلى ذلك، ستعكف اللجنة على معالجة الأعطال التي لحقت بالخدمات الأساسية وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء المنخفض الجوي وتطوره، لضمان التنسيق الفعال والاستجابة السريعة للتحديات الناشئة، بحسب القرار.

إلى ذلك… أعلن مدير عام مطار سبها، الطاهر البوسيفي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في المطار نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ليلة الأمس.

وأوضح البوسيفي في تصريح صحفي لأخبار ليبيا24، اليوم الأحد، أن فرق الصيانة تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بصالة الركاب وعدة مرافق أخرى بالمطار بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأشار البوسيفي إلى أن إدارة المطار تتابع الموقف عن كثب وتعمل على إزالة الأضرار في أقرب وقت ممكن، بهدف استعادة حركة الطيران في أقرب فرصة. وأكد أن الاستعدادات جارية لإعادة تشغيل المطار فور الانتهاء من الأعمال الفنية والإصلاحات الضرورية، معربًا عن أمله في أن تتمكن الإدارة من الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة.