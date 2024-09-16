الليبييون يحيون ذكرى يوم الشهيد... البطل عمر المختار

يُحيي الليبيون اليوم، ذكرى يوم الشهيد، الذي يتزامن مع مرور ثلاثة وتسعين عامًا على استشهاد البطل عمر المختار، الذي أصبح رمزًا للمقاومة ضد الاستعمار الإيطالي.

الـــ16 من سبتمبر، هو مناسبة هامة يتم إحياؤها سنويًا منذ أن تم تحديده كعطلة رسمية بقرار المجلس الوطني الانتقالي في عام 2012، تكريمًا لأولئك الذين قدموا حياتهم في سبيل الوطن.

عمر المختار، المولود في 20 أغسطس 1858 بمنطقة جنزور شرق مدينة طبرق، نشأ في عائلة بسيطة من قبيلة المنفة، فقد والده في سن مبكرة، مما دفعه للانتساب إلى الزاوية السنوسية حيث تلقى تعليمه الديني وأسس رؤيته لمبدأ الدفاع عن الوطن.

مع بداية الصراع في عام 1911 عندما هاجمت إيطاليا الدولة العثمانية، بدأت القوات الإيطالية في احتلال السواحل الليبية، حتى وصلت إلى بنغازي في أكتوبر من نفس العام، وفي تلك الفترة، كان المختار موجودًا في مدينة الكفرة، وعند علمه بالهجوم الإيطالي، سارع بالعودة إلى الوطن لبدء تنظيم القبائل لمواجهة الاحتلال.

استمرت المقاومة حتى تمكنت القوات الإيطالية من القبض على عمر المختار في 11 سبتمبر 1931 وبعد محاكمة صورية في 15 سبتمبر، نُفذ حكم الإعدام في 16 سبتمبر في بلدة سلوق، بحضور حشد كبير من الليبيين.

بعد مرور 9 عقود، يبقى اسم عمر المختار محفورًا في ذاكرة الليبيين والعرب، لعبر عنه كرمز للصمود والبسالة والتضحية فداءً للوطن.