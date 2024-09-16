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الكبير: بيان الإيراد والإنفاق غير دقيق وبه مغالطات

الكبير: إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم

16 سبتمبر، 2024 2:29 م
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الصديق الكبير
الصديق الكبير

أخبار ليبيا 24

رد الصديق الكبير على تقرير محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قِبل الرئاسي، الذي نشر بيان الإيراد والإنفاق، منوهًا على وجود مغالطاتٍ في التقرير أبرزها:

أولا: زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار على الرغم أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.

ثانياً: إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق في البيان

ثالثاً: إمعاناً في التخبط، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.

رابعاً: إن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

خامساً: لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.

وفي ختام البيان حذر الكبير من أن تلك المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، وفيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، كما حمّل الإدارة المنتحلة الصفة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه، داعيًا الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

16 سبتمبر، 2024 2:29 م
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