العكاري: تصفير الدين العام صحيح والديون تحتاج إلى تسوية

العكاري: ديون الحكومة المركزية تحتاج إلى تسوية عاجلة لتصحيح مسار الاقتصاد.

المحافظ السابق ساهم في تضليل الأرقام المالية وترك أزمة ثقيلة للأمة الليبية.

تراجع الاحتياطي النقدي بفضل سياسات مالية خاطئة من المركزي.

العكاري: أخطاء المركزي السابق تسببت في ارتفاع غير مسبوق للدولار بالسوق الموازي.

العكاري: تصفير الدين العام صحيح ولكن تبقى الديون غير المدفوعة

عندما تتحدث عن الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن، لا يمكن تجاوز الأثر العميق الذي خلفه سوء الإدارة المالية، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الدين العام. في تصريحاته الأخيرة، أوضح مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، تفاصيل هامة حول قضية تصفير الدين العام الذي أعلن عنه. “الدين العام له نوعان”، كما يؤكد العكاري: الأول مدفوع، ويشير إلى الأموال التي اقترضتها الحكومة من المصرف المركزي لتغطية العجز في المصروفات خلال سنوات سابقة. أما الثاني، فهو الدين غير المدفوع، والمتمثل في المرتبات المستحقة للموظفين وديون صندوق الضمان الاجتماعي، وهو دين لا يزال قائما ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتسويته.

في معرض حديثه عن أزمة النقد الأجنبي، أشار العكاري إلى حقيقة مفاجئة: العجز الفعلي انخفض إلى 2.7 مليار دولار بعدما كان يُقدّر بـ9 مليارات دولار. هذا الانخفاض الهائل، الذي حدث خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر، يثير تساؤلات كثيرة حول مدى دقة المعلومات التي كانت تُعرض على الليبيين. وهنا يوجه العكاري سهام النقد إلى المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي، والذي أصدر أرقاماً مغلوطة حول العجز المالي في البلاد. “لماذا أصدر المحافظ السابق أرقاما مغلوطة؟” يتساءل العكاري، مؤكداً أن الحقائق باتت مغيبة عن الرأي العام الليبي.

العكاري يكشف تلاعبًا بالأرقام المالية في المركزي، ويطالب بتصفير الدين العام وتسوية الديون غير المدفوعة، منتقدًا أخطاء المحافظ السابق التي أثقلت الاقتصاد الليبي.

يتذكر الليبيون جيداً عام 2017 عندما تجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز الـ14.5 دينارا بالصك و9.5 دنانير نقداً. هذا الارتفاع المذهل في سعر الدولار، كما يوضح العكاري، لم يكن نتيجة طباعة العملة في روسيا أو الإنفاق الموازي، كما حاول المحافظ السابق تبرير الوضع حينها. “الحقيقة أن ما طرحه المركزي من دولارات في 2017 بلغ 9 مليارات دولار فقط”، بينما كان من المفترض أن يلبي السوق الاحتياجات بطرح 15 مليار دولار على الأقل. هذه السياسة النقدية الخاطئة ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية، حتى أن ديوان المحاسبة في تقريره أكد أن المركزي أنفق 15 مليار دولار في ذلك العام.

لا يقتصر الأمر على سوء إدارة الدين العام أو العجز النقدي، بل تتعداه إلى ما هو أعمق من ذلك. العكاري وصف تركة المحافظ السابق بأنها “ثقيلة”، مليئة بالأخطاء التي ارتُكبت بحق الأمة الليبية. تلك الأخطاء تحتاج إلى مراجعة دقيقة، لأنها لم تكن مجرد أخطاء مالية، بل أزمات هيكلية تضرب في عمق الاقتصاد الليبي. الأخطاء التي ارتكبها المركزي في تلك الفترة كانت بمثابة النار التي أُشعلت في اقتصاد منهك أصلاً، وجعلت الأمور تسير في اتجاه غير محسوب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل حاد.

ختاماً، من الواضح أن الأزمة المالية التي تعاني منها ليبيا اليوم ليست مجرد أرقام جافة، بل هي جزء من سلسلة متراكمة من السياسات الخاطئة وسوء الإدارة. وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الليبي، فلا بد من مواجهة الحقائق بكل شفافية، وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.