الدولار يقفز ويسجل مستويات قياسية

سجلتْ أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا خلال اليوم مقارنة باليوم السابق، إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى 7.35 دينار مقارنة بـ 7.33 دينار يوم أمس.

كما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 445 دينارًا للغرام بعد أن كان 440 دينارًا في اليوم السابق، وسجل اليورو أيضًا ارتفاعًا ليصل إلى 8.02 دينار مقارنة بـ 7.97 دينار.

في المقابل، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 9.30 دينار دون تغيير عن يوم أمس.

أما الحوالات المالية، فقد سجلت حوالات تركيا ارتفاعًا طفيفًا إلى 7.41 دينار مقارنة بـ 7.39 دينار، وحوالات دبي ارتفعت إلى 7.43 دينار بعد أن كانت 7.41 دينار.

أما العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدينار التونسي، فقد بقيت مستقرة عند 0.20 دينار و2.37 دينار على التوالي.

يأتي هذا الارتفاع وسط حالة من التذبذب في السوق الموازية نتيجة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

وفي سياقٍ ذي صلة، كشف بيان الإيراد والإنفاق للفترة خلال أولِ ثمانية أشهر من العام الحاليّ والصادر عن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عن تسجيل نظام المقاصة الإلكترونية قبول 320.917 صكًا بقيمة تصل إلى حوالي 11.7 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن هذه الصكوك تم تنفيذها من خلال 668 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة موزعين على كافة أنحاء ليبيا، لافتًا إلى أنَ عدد البطاقات المفعلة بلغ 4.489.389 بطاقة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.