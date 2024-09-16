الدبيبة يوجه بتقديم الدعم للمناطق المتضررة من السيول في الجنوب

وجّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي ورئيس فريق الطوارئ والاستجابة السريعة، بإصدار تعليماتهِ لعدد من المؤسسات والهيئات العامة للاستجابة السريعة للتقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، تماشياً مع تعليمات رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي هذا السياق، أرسل التومي خطابات رسمية إلى الشركة العامة للكهرباء، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومركز طب الطوارئ والدعم، إلى جانب الأجهزة المعنية مثل الحرس البلدي والإصحاح البيئي، وجهاز الإسعاف والطوارئ.

وحثّ التومي في مراسلته الجهات المذكوورة على التحرك الفوري وتقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة في الجنوب، كلٌّ وفق تخصصه، لضمان تقديم المساعدة بسرعة وفعالية.

إلى ذلك… أعلن مدير عام مطار سبها، الطاهر البوسيفي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في المطار نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ليلة الأمس.

وأوضح البوسيفي في تصريح صحفي لأخبار ليبيا24، اليوم الأحد، أن فرق الصيانة تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بصالة الركاب وعدة مرافق أخرى بالمطار بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأشار البوسيفي إلى أن إدارة المطار تتابع الموقف عن كثب وتعمل على إزالة الأضرار في أقرب وقت ممكن، بهدف استعادة حركة الطيران في أقرب فرصة.

وأكد أن الاستعدادات جارية لإعادة تشغيل المطار فور الانتهاء من الأعمال الفنية والإصلاحات الضرورية، معربًا عن أمله في أن تتمكن الإدارة من الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة.