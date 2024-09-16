الأرصاد: سحب وأمطار رعدية متوقعة على مناطق شمال البلاد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأحوال الجوية ستشهد تكاثفًا للسحب على المناطق الممتدة من سرت إلى المرج، مصحوبة بأمطار متفرقة وخلايا رعدية قد تكون قوية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.

حالة الطقس في مناطق الشمال الغربي

من راس اجدير وحتى سرت، سهل الجفارة، وجبل نفوسة، تتكاثر السحب مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة اليوم، خاصة في سرت والمناطق المجاورة، والأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا، ما قد يتسبب في جريان الأودية، أما الرياح فتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة معتدلة، متحولة يوم الغد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي في الأيام المقبلة.

مناطق شرق ليبيا

تشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي والمرج تكاثفًا للسحب وأمطارًا متفرقة قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، مع رياح غربية إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، مع ارتفاع ملحوظ يوم الأربعاء.

الجنوب الليبي

في مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس، تكون السماء قليلة السحب، مع احتمال سقوط أمطار رعدية اليوم على غات والبركت والمناطق الحدودية مع الجزائر، والرياح متغيرة الاتجاه وتتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع تدريجي.

الواحات والجنوب الشرقي

تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواءً هادئة مع سحب متفرقة، ورياح خفيفة متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة.