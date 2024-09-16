ارتفاع نسبة الأمية في الوطن العربي يهدد المستقبل

نسبة الأمية تتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

الأميات تمثل 62% من مجموع الأميين في الوطن العربي.

توقعات قاتمة للأمية بحلول عام 2030 في الدول العربية.

الأزمات الحالية تزيد من احتمالية تفاقم مشكلة الأمية.

الأمية في الوطن العربي: أزمة تتفاقم وتحديات متزايدة

تشهد الدول العربية في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الأميين، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة والتنمية الشاملة في المنطقة. فوفقًا للبيانات التي أصدرها مؤخرًا مرصد الألكسو في نشرته الإحصائية التاسعة، فإن عدد الأميين في الوطن العربي ارتفع من حوالي 61 مليون في عام 2016 إلى 70 مليون في عام 2020. هذا الارتفاع الكبير يعكس مشهدًا معقدًا لأزمات التعليم والتنمية في الدول العربية.

نسبة الأميين تتزايد باستمرار

تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الأميين من مجموع السكان في الفئة العمرية 15 سنة فما فوق في تزايد مستمر، وهو ما يعكس عدم فاعلية الجهود المبذولة حتى الآن لمكافحة الأمية. وإذا كانت الدول العربية تشكل نسبة 9.1% من مجموع الأميين في العالم البالغ عددهم 763 مليون شخص، فإن ذلك يعدّ إنذارًا يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا. الأزمة تزداد تعقيدًا عندما ننظر إلى نسبة النساء الأميات التي تصل إلى 62%، وهي نسبة تعكس بشكل جلي الفجوة التعليمية بين الجنسين.

التوقعات المستقبلية وتحديات عام 2030

بالرغم من الجهود الدولية والمحلية الرامية إلى تقليص أعداد الأميين وتحقيق هدف “كفالة أن يلمّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجالاً ونساء، بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام 2030″، فإن الواقع يشير إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف في الدول العربية. بحسب مرصد الألكسو، يتوقع أن يصل عدد الأميين في الوطن العربي إلى ما يقارب 98.6 مليون شخص بحلول عام 2030، منهم 8.8 مليون من فئة الشباب بين 15 و24 عامًا. هذه التوقعات الكارثية تأتي نتيجة للأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالعديد من الدول العربية.

عدد الأميين في الوطن العربي يتزايد بوتيرة مقلقة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 98.6 مليون بحلول عام 2030. الأزمات الحالية تفاقم المشكلة وتعيق جهود الإصلاح.

الأزمات السياسية وتأثيرها على التعليم

من غير الممكن فصل مشكلة الأمية في الدول العربية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة في العديد من الأقطار. فقد حذّر مرصد الألكسو من أن الأوضاع الحالية، إذا استمرت دون تسوية، قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في أعداد الأميين في المستقبل. الحروب والنزاعات المسلحة، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المستمرة، تساهم في تدمير البنية التعليمية في العديد من الدول، مما يؤدي إلى تراجع مستويات القرائية وزيادة نسبة الأميين.

الأمية تهدد التنمية والتقدم

مع هذا الارتفاع المستمر في معدلات الأمية، تواجه الدول العربية تحديات جسيمة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأمية لا تؤثر فقط على الأفراد بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره، حيث تضعف من قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية وتعيق تقدمه في مختلف المجالات. تحتاج الدول العربية إلى اتخاذ خطوات جريئة وفورية لمعالجة هذه الأزمة من خلال سياسات تعليمية شاملة تركز على إعادة بناء النظام التعليمي واستعادة دوره الأساسي في تنمية المجتمع.

نظرة نحو المستقبل

في ظل هذه التوقعات القاتمة، يبقى الأمل معلقًا على قدرة الدول العربية على تجاوز أزماتها الحالية والتصدي لهذه الكارثة التعليمية. وإذا لم تتخذ خطوات فعالة وسريعة، فإن الأمية ستبقى تحديًا رئيسيًا يعيق مسيرة التنمية ويؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة في الوطن العربي. تحقيق الأهداف التعليمية يتطلب إرادة سياسية قوية واستثمارات مستدامة في التعليم.