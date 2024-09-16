إعصار ياغي يهدد اقتصاد فيتنام بخسائر تصل إلى 1.6 مليار دولار

تواجه فيتنام خسائر اقتصادية ضخمة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار نتيجة الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً، وفقاً لتقديرات حديثة من وزارة الاستثمار.

وبحسبِ بيانات وزارة الاستثمار، من المتوقع أن تأثيرات الإعصار قد تبطئ النمو الاقتصادي للبلاد بمقدار 0.15% عن المتوقع.

وكانت فيتنام قد قدرت نموها الاقتصادي بين 6.8% و7% هذا العام، إلا أن الكارثة الطبيعية قد تؤدي إلى تعديل هذه التوقعات. في ظلِ مقتل ما لا يقل عن 292 شخصاً، فيما لا يزال 38 آخرين في عداد المفقودين وفقاً لوكالة التصدي للكوارث.

الفيضانات المصاحبة للإعصار غمرت 190 ألف هكتار من حقول الأرز، وأتلفت 48 ألف هكتار من محاصيل هامة مثل الذرة والكسافا، كما تضرر أكثر من 232 ألف منزل في شمال البلاد.

وبحسبِ السلطات الفيتنامية فإن الإعصار العاصفة تسببت في تدمير آلاف المنازل، بعضها غمرته المياه بالكامل، كما اجتثت الرياح العاتية مئات الآلاف من الأشجار في عدة أقاليم، مما أسفر عن نفوق حوالي 1.5 مليون من الحيوانات الزراعية، خاصة الماشية والدواجن، ناهيك عن تضررّ 200 ألف هكتار من حقول الأرز.

حدة الإعصار وفداحة الخسائر دفعت الخارجية الأسترالية لتقديم مساعدات بقيمة 1.9 مليون دولار للسلطات الفيتنامية لمساعدتها في التصدي لهذه الاضرار الفادحة.

وقالت الخارجية الأسترالية إن المساعدات ستركز على توفير الدعم السريع للفئات الأكثر تضررًا، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات، بالإضافة إلى سكان المناطق الريفية والنائية، بحسب الخارجية.