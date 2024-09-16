أوكسفام: دمار اقتصادي كبير في الأراضي الفلسطينية بسبب الحرب

تشير أحدث البيانات الاقتصادية الصدرة عن منظمة أوكسفان إلى حجم الدمار غير المسبوق الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إذ بلغت نسبة الأراضي الزراعية المدمرة في قطاع غزة حوالي 90%، مما يعكس حجم الخسائر الهائلة التي لحقت بالقطاع الزراعي.

كما شهد الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفاضًا بنسبة 81% خلال الربع الأخير من عام 2023، مما أثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في المنطقة. وفي الضفة الغربية، تعرضت 96% من الشركات إلى خفض في إنتاجها نتيجة للأزمة المستمرة.

وفي قطاع غزة، توقفت 80% من الشركات عن العمل تمامًا في المناطق القديمة والبالغة الحساسية، بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن 82% من الشركات الخاصة في غزة قد تضررت جراء الحرب، مما يعزز من حدة التحديات الاقتصادية في المنطقة، بحسب أوكسفام.

من جهتها كشفتْ مؤسسة «راند» عبر كبير خبرائها الاقتصاديين، دانييل إيغل، عن تجاوز تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير حاجز الـ 80 مليار دولار، بجسب المؤسسة.

ووفقًا لمؤسسة «راند» يشمل هذا الرقم النفقات غير المباشرة مثل التأثيرات الطويلة الأمد على سوق العمل.

من جهتها أفادت وكالة بلومبرغ بأن إزالة 42 مليون طن من الأنقاض ستتطلب سنوات من العمل، بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار، نظراً لتعقيد العملية بسبب القنابل غير المنفجرة، المواد الملوثة، والبقايا البشرية المدفونة تحت الركام.

من جهةٍ أخرى… كشف تقريرٌ أعدّه «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» عن الأضرار البيئية غير المسبوقة التي تسببت بها الحرب على قطاع غزة من أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن الحرب تسببت في تلوث غير مسبوق للتربة والمياه والهواء فضلاً عن تدميرها شبكات الصرف الصحي، لافتًا إلى أن الأسلحة المتفجرة خلّفت قرابة 40 مليون طن من الحطام.