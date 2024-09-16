أوكرانيا تحقق قفزة ملحوظة في صادراتها الزراعية

حققتْ الصادرات الزراعية الأوكرانية قفزةً ملحوظة في يوليو الماضي، فبحسبِ وزارة الزراعة الأوكرانية فإن صادرات البلاد الزراعية للموسم الجاري، الذي بدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025، بلغت 8.7 مليون طن حتى 16 سبتمبر.

وبحسبِ وزارة الزراعة الأوكرانية يُظهر هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بـ 5.9 مليون طن تم تصديرها في نفس الفترة من العام الماضي.

توزعت الصادرات على المحاصيل الرئيسية، حيث بلغت كميات القمح المصدرة 4.8 مليون طن، والذرة 2.5 مليون طن، والشعير 1.2 مليون طن مما يعني انتعاش القطاع الزراعي الأوكراني وتؤكد دور البلاد كأحد أبرز الموردين للحبوب على المستوى العالمي.

وفي سياقٍ منفصل، استهدف الطيران الروسي منشأة أوكرانية للغاز الطبيعي في غربي البلاد، بحسب ما أفادت به وزارة الطاقة الأوكرانية التي أكدت أنّ هجومًا جويًا روسيا استهدف المنشأة أمس.

وبحسب وزارة الطاقة الأوكرانية، سيدفع هذا الهجوم البلاد لاستيراد كهرباء بوتيرة وصفتها بـ«غير مسبوقة» تبلغ 33.559 ألف ميغاواط في الساعة بعد الغارات الجوية الروسية على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق.. خلُصت القمة الدولية المنعقدة في سويسرا للتباحث في سُبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بمشاركة 90 دولة على:

– الدعوة إلى تسوية سليمة شاملة وإحلال السلام بين الدولتين، وتحميل روسيا حجم الدمار في أوكرانيا.

– التأكيد على وحدة الأراضي الأوكرانية والالتزام بمبادئ السيادة والاستقلال ووحدة أراضي كل الدول، ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

– الاتفاق على ضرورة إعادة الأطفال وتبادل الأسرى بما فيهم الجنود وإعادتهم إلى بلادهم وذويهم.

– كما تطرقت القمة الدولية إلى ملف الأمن النووي عبر تأكيدها أحقية منح أوكرانيا السيطرة السيادية الكاملة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، القابعة تحت شيطرك القوات الروسية.