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أسعار النفط تستقر في جلسة افتتاح الأسبوع

أسعار النفط تنتعش وتستقر

16 سبتمبر، 2024 9:58 ص
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

سجلتْ أسعار النفط في جلسة افتتاح الأسواق اليوم الإثنين استقرارًا بعد أن سجلت أول ارتفاع أسبوعي لها خلال الشهر الجاري، إذ ساهم انخفاض الصادرات الليبية في التخفيف من حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي المتزايد في الصين.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 72 دولارًا للبرميل، في حين بلغ الخام الأمريكي 69 دولارًا.

وفي هذه الأثناء، شهدت ليبيا تراجعًا ملموسًا في صادرات النفط؛ لاسيما بعد فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل للنزاع حول السيطرة على البنك المركزي، مما انعكس بشكل مباشر على إنتاج النفط في ليبيا.

في السياق ذاته، كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن استمرار تراجع الإنتاج الصناعي للشهر الخامس على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار بشكل يفوق التوقعات.

إلى ذلك كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.

وبحسبِ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، تسبب الإعصار في تعطيل إنتاج يومي لأكثر من 522 ألف برميل من النفط و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما تمّ إخلاء 171 منصة نفط وغاز، إلا أن هذا العدد انخفض حاليًا إلى 52 منصة فقط، مع عودة بعض العمال إلى مواقعهم؛ وفقَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي.

16 سبتمبر، 2024 9:58 ص
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