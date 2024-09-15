وكالة الطاقة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي على تفاقم أزمة المناخ

أثار خبراء البيئة والمناخ تحذيرات نشرتها وكالة الطاقة الدولية بشأن تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على تفاقم أزمة المناخ، مشيرين إلى أن الاستهلاك الطاقي الكبير المصاحب لهذه التقنية قد يساهم في تسريع الأزمة.

يُظهر التقرير اذلي نشرته وكالة الطاقة الدولية عن الخبراء أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستهلك طاقة تفوق بكثير تلك التي تستهلكها محركات البحث التقليدية، إذ يتفوق الاستهلاك بنحو 30 ضعفاً.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فقد استهلك قطاعا الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معاً حوالي 460 تيراواط ساعة من الكهرباء في عام 2022.

وبحسبِ التقرير فإن هذا الاستهلاك يمثل 2% من إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة، وفقَ وكالة الطاقة الدولية.

وفي السياق المحلي، ترزح ليبيا تحت وطأة الآثار الضارة الناجمة عن التغيّر المناخي، فبحسب مركز «كارنيغي للسلام الدولي» جاءت ليبيا في المرتبة الـ126 من بين 182 دولة، من البلدان الأكثر ضعفًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية.

ووفقًا لمركز «كارنيغي للسلام الدولي» فإن ليبيا تعاني من مشاكل واضحة في ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، ونسب هطول الأمطار وموجات الجفاف ناهيك عن العواصف والكثبان الرملية والترابية، إذ ساهمت التغيرات والتحديات المُناخية في زيادة مخاطر توافر المياه، إذ يُسحب 80% من إمدادات المياه الصالحة للشرب في من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد «النهر الصناعي».

وحمّل مركز «كارنيغي للسلام الدولي» الأطراف السياسية والتشكيلات المسلحة في ليبيا المسؤولية وراء فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، وفقَ كارنيغي.

وأشار مركز «كارنيغي للسلام الدولي» إلى أنَ الصراعات والانقسامات عمّقت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، وعرقلت أي استجابة ممكنة للتخفيف من حدة آثاره.