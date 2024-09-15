مصرف روسيا المركزي يعالج التضخم ويرفع سعر الفائدة

قررتْ إدارة مصرف روسيا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19%.

وأوضحَ مصرف روسيا المركزي أن هذه الخطوة تأتي للحد من معدلات التضخم إذ أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن أكثر من 20 محللاً اقتصاديًا توقع أن يبقي مصرف روسيا المركزي على سعر الفائدة المعهود دون أن يقوم بتغييره، على الرغم من ارتفاعِ معدلات التضخم في روسيا.

وأكدَ مصرف روسيا المركزي ان العقوبات الدولية ألحقتْ الضرر بإيرادات صادرات الشركات الروسية، وخلفت أضرارًا في مدفوعات النفط، بحسب مصرف روسيا المركزي.

وأوضحَ مصرف روسيا المركزي في تقريرٍ حول (النقاط الضعيفة الرئيسية-الاستقرار المالي) أن العقوبات المفروضة من دول تعتبرها موسكو دولاً صديقة يؤدي إلى توسيع العقوبات والضغط على الدول الصديقة إلى انخفاض إيرادات الصادرات للشركات.

وبحسب تقرير مصرف روسيا المركزي “تعرقل الدول غير الصديقة بيع النفط والغاز الروسي وتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة، إلى جانب العقوبات الثانوية التي عقدت عملية سلاسل التوريد وآليات الدفع، الأمر الذي يسهم في ارتفاع أسعار الواردات بل وحتى انقطاع الإمدادات، إلى جانب تراجع عدد الحسابات المراسلة بالدولار الأمريكي واليورو إلى 55% بحسب مصرف روسيا المركزي.

وفي سياقٍ ذي صلة…. كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.