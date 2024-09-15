مؤسسة النفط: ارتفاع استهلاك الغاز والديزل والنفط الخام

أعلنت مؤسسة النفط عن تسجيل استهلاك مرتفع للغاز الطبيعي والديزل والنفط الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز والنفط والديزل مستويات عالية، في ظل استمرار الطلب على هذه المواد الحيوية لتشغيل القطاعات الحيوية في البلاد.

استهلاك الشركة العامة للكهرباء:

سجلت الشركة العامة للكهرباء استهلاكًا بلغ 1050.25 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 11619 طن متري من الديزل، و18167 برميل من النفط الخام، والتي تم استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في الشبكة الوطنية.

استهلاك الغاز في القطاعات الصناعية:

كما شهدت القطاعات الصناعية استهلاكًا مرتفعًا من الغاز الطبيعي، حيث سجل مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى استهلاك 63.57 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما استهلكت مصانع الأسمنت حوالي 30.53 مليون قدم مكعب من الغاز لدعم الإنتاج الصناعي.

استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط:

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استهلاك 87.14 مليون قدم مكعب من الغاز خلال نفس الفترة الزمنية، لدعم عمليات إنتاج النفط الخام.

إجمالي الاستهلاك المحلي

بالمجمل، بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 1231.49 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 11619 طن متري من الديزل و18167 برميل من النفط الخام، وهي أرقام تعكس استمرارية الطلب الكبير على هذه الموارد في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، قد أعلنت حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر؛ وذلك ردًا على ما وصفتهُ بالاعتداءات المتكررة التي تستهدف قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، وهي اعتداءات تم تحريضها وتسهيلها من قبل المجلس الرئاسي الذي تتهمه الحكومة بأنه منتحل للصفة القانونية، بحسبِ البيان.