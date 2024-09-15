كرموس: المجلس الرئاسي خالف الدستور وهدد سمعة المصرف العالمية

كرموس: رؤساء اللجان أعربوا عن قلقهم لديكارلو بشأن التدخل الحكومي.

صراع سياسي وشخصي بين حكومة طرابلس والصديق الكبير يؤجج الأزمة.

إخلاء قاعة انتخابات المجلس بتدخل وزارة الداخلية يعرقل العمل التشريعي.

أزمة المصرف المركزي ناتجة عن الصراع السياسي والعداء الشخصي.

أكد رئيس اللجنة القانونية بـ مجلس الدولة، عادل كرموس، أن رؤساء اللجان بمجلس الدولة نقلوا بوضوح لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، مخاوفهم العميقة من التدخلات الحكومية التي تهدد استقرار المشهد السياسي وتعمق من الأزمة المالية والاقتصادية في ليبيا. وجاءت تصريحات كرموس لتسلط الضوء على ما وصفه بالخرق الدستوري والاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي، وهو ما يضع سمعة المصرف المركزي في خطر كبير.

وأضاف كرموس في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن قرار المجلس الرئاسي الذي وصفه بـ”المعدوم” أربك الساحة السياسية، وزاد من تعقيدات الوضع، لا سيما أن القرارات التي تم اتخاذها دون احترام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي تهدد الاستقرار الداخلي وتضع مستقبل الاقتصاد الليبي على المحك.

أزمة المصرف المركزي: صراع سياسي أم عداء شخصي؟

وأشار كرموس في حديثه إلى أن الأزمة التي يواجهها المصرف المركزي لا تنبع من قرارات اقتصادية بحتة، بل هي انعكاس مباشر للصراع السياسي والعداء الشخصي بين الصديق الكبير وبين عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، وبقية الأطراف السياسية في طرابلس. هذه الأزمة التي تفاقمت بفعل التدخلات المتواصلة وعدم وجود توافق بين الأطراف المختلفة، جعلت المصرف في وضع حرج على المستوى المحلي والدولي، حيث تسببت في تهديد سمعة المصرف المركزي الليبي، وهو من المؤسسات المالية الهامة في الدولة.

تدخلات حكومية: هل تقوض العمل التشريعي؟

في سياق متصل، أوضح كرموس أن التدخلات الحكومية لم تتوقف عند الشؤون المالية فحسب، بل امتدت إلى محاولات عرقلة العمل التشريعي بمجلس الدولة. ففي واحدة من الحوادث البارزة، أقدمت وزارة الداخلية على إخلاء قاعة جلسة انتخابات المجلس، وهو ما اعتبره كرموس تدخلًا غير مبرر في الشؤون التشريعية وعرقلة واضحة لعمل مجلس الدولة، الأمر الذي زاد من التوتر بين الأطراف المختلفة.

أكد كرموس أن المجلس الرئاسي خالف الإعلان الدستوري وهدد سمعة المصرف المركزي. الأزمة ناتجة عن الصراع السياسي بين حكومة طرابلس والصديق الكبير.

يرى كرموس أن قرار المجلس الرئاسي، الذي وصفه بـ”المعدوم”، تسبب في إرباك المشهد السياسي بشكل كبير. فبينما تسعى الأطراف الليبية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية المتفاقمة منذ سنوات، جاء هذا القرار ليزيد من تعقيد الأمور ويضع العراقيل أمام جهود التسوية. ومن هنا، جاء اجتماع رؤساء اللجان مع ديكارلو كمحاولة لإيصال رسالة واضحة بأن التدخلات الحكومية، سواء في الشؤون المالية أو التشريعية، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والاضطرابات في البلاد.

وأكد كرموس أن ما زاد من تعقيد الأمور هو تعرض سمعة المصرف المركزي الليبي للخطر. هذا المصرف، الذي يلعب دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد الليبي، أصبح الآن عرضة للشكوك والتساؤلات بسبب التدخلات الحكومية المستمرة. حيث أن القرارات السياسية المتخذة دون توافق ودون احترام الاتفاقات الدستورية تعرّض سمعة المصرف على المستوى الدولي للخطر، وهو ما قد يؤثر سلبًا على قدرة ليبيا على التعافي الاقتصادي.

دور الأمم المتحدة: محاولات لاحتواء الأزمة

وفي ختام حديثه، شدد كرموس على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورًا أكبر في احتواء الأزمة الليبية، حيث أوضح أن لقاءهم مع ديكارلو كان يهدف إلى إيصال رسالة واضحة بأن التدخلات السياسية الحالية، سواء في الشأن المالي أو التشريعي، لا تصب في مصلحة ليبيا، بل تزيد من تعميق الأزمة. وأكد أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وتفعيل الاتفاقات السياسية والدستورية التي يمكن أن تشكل أساسًا للتسوية السياسية في البلاد.

الحكومة والمجلس: تصاعد الصراع

بالرغم من محاولات المجتمع الدولي للتوسط بين الأطراف الليبية المختلفة، يبدو أن الصراع بين الحكومة والمجلس الرئاسي ما زال في تصاعد مستمر. فالقرارات المتخذة من قبل المجلس، والتي اعتبرها كرموس غير قانونية ومخالفة للدستور، زادت من حدة التوترات السياسية وعرّضت البلاد لمزيد من الانقسام. وقد اعتبرت بعض الأطراف أن التدخلات الحكومية ليست فقط تحديًا للمؤسسات التشريعية، بل هي تهديد مباشر لاستقرار البلاد وأمنها.

الأزمة الاقتصادية والسياسية: وجهان لعملة واحدة

لا يمكن فصل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا عن الصراع السياسي الحالي. فكما أشار كرموس، التدخلات الحكومية في المصرف المركزي ليست مجرد قرارات اقتصادية، بل هي انعكاس لصراعات سياسية شخصية بين الأطراف المختلفة. وهذا الصراع السياسي المستمر منذ سنوات طويلة بات ينعكس سلبًا على الوضع المالي للدولة، مما يهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

مجلس الدولة: بين التحدي والصمود

رغم الضغوط المستمرة من الحكومة، يؤكد كرموس أن مجلس الدولة سيواصل العمل لتحقيق أهدافه. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة التدخلات الحكومية التي تعرقل عمل المجلس وتضعف من فعاليته. وأضاف كرموس أن المجلس لن يتراجع عن موقفه في مواجهة هذه التدخلات، وسيظل يعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن استقرار البلاد وتجنب المزيد من الفوضى.

نظرة مستقبلية

في ظل هذا الصراع المستمر، يبدو أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يكمن في التوصل إلى توافق سياسي شامل يعيد للبلاد استقرارها. وحتى يتحقق ذلك، سيظل المشهد السياسي معقدًا، وستبقى التدخلات الحكومية تشكل عائقًا أمام أي تقدم. ولكن ما لم يتم احترام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ستظل ليبيا في دوامة من الفوضى والصراعات التي لن تنتهي قريبًا.