حصيلة أولية: ضحايا إعصار ياغي يتجاوز الــ70 ضحية

بلغتْ حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الإعصار ياغي -حتى الآن- 74 قتيلاً في بورما، وفقَ ما نشرتهُ «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التي نقلت الأنباء عن وكالات إعلامية رسمية.

ووفقًا لغلوبال نيو لايت أوف ميانمار بلغ عدد المفقودين حتى هذه اللحظة 89 شخصًا، لافتتًا إلى أن هذا الإعصار تسبب في مصرع 350 شخصًا في بورما ولاوس وتايلاند وفيتنام.

وأسفرتْ الفيضانات التي تسبب بها إعصار ياغي في فيتنام عن وفاة قرابة 200 شخص، في ظلِ استمرار جهود البحث والإنقاذ عن 100 شخص، بحسبِ ما أكدتهُ السلطات الفيتنامية.

وفي التفاصيل، قالت السلطات الفيتنامية إن الفيضانات تسببت في وفاة ما لا يقل عن 197 شخصًا، معتبرةً أن هذا الإعصار هو الأشد قوة وفتكًا منذ 30 عامًا، وهو مصحوب بالرياح الشديد والأمطار الغزيرة، مما تسبب في تدمير جزء كبير من البنى التحتية في فيتنام.

وبحسبِ السلطات الفيتنامية فإن الإعصار العاصفة تسببت في تدمير آلاف المنازل، بعضها غمرته المياه بالكامل، كما اجتثت الرياح العاتية مئات الآلاف من الأشجار في عدة أقاليم، مما أسفر عن نفوق حوالي 1.5 مليون من الحيوانات الزراعية، خاصة الماشية والدواجن، ناهيك عن تضررّ 200 ألف هكتار من حقول الأرز.

حدة الإعصار وفداحة الخسائر دفعت الخارجية الأسترالية لتقديم مساعدات بقيمة 1.9 مليون دولار للسلطات الفيتنامية لمساعدتها في التصدي لهذه الاضرار الفادحة.

وقالت الخارجية الأسترالية إن المساعدات ستركز على توفير الدعم السريع للفئات الأكثر تضررًا، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات، بالإضافة إلى سكان المناطق الريفية والنائية، بحسب الخارجية.

وفي سياق التطرف المناخي… اجتاحت فيضانات المغرب 17 إقليماً، مخلفةً 18 قتيلاً وسط جهود كبيرة تبذلها السلطات المحلية وفرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين، في ظل مطالبات حكومية عاجلة بضرورة معالجة التداعيات المدمرة الناجمة عن الفيضانات ومساعدة المتضررين من هذه الكارقة.