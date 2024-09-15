توقف حركة الملاحة الجوية في مطار سبها بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن مدير عام مطار سبها، الطاهر البوسيفي، عن توقف حركة الملاحة الجوية في المطار نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ليلة الأمس.

وأوضح البوسيفي في تصريح صحفي لأخبار ليبيا24، اليوم الأحد، أن فرق الصيانة تعمل على تقييم الأضرار التي لحقت بصالة الركاب وعدة مرافق أخرى بالمطار بعد أن غمرتها مياه الأمطار.

وأشار البوسيفي إلى أن إدارة المطار تتابع الموقف عن كثب وتعمل على إزالة الأضرار في أقرب وقت ممكن، بهدف استعادة حركة الطيران في أقرب فرصة. وأكد أن الاستعدادات جارية لإعادة تشغيل المطار فور الانتهاء من الأعمال الفنية والإصلاحات الضرورية، معربًا عن أمله في أن تتمكن الإدارة من الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

هذا وتشهد مدينة سبها بين الحين والآخر أمطارًا غزيرة تؤثر على البنية التحتية والمرافق العامة، ما يجعلها بحاجة إلى خطط طوارئ أكثر استعدادًا لمثل هذه الأحداث الطبيعية، وسط تحذيرات مستمرة من مركز الأرصاد الجوية الذي حذر من جريان الأودية في تلك المناطق من الجنوب الغربي للبلاد.

وفي ظل التغيرات المناخية المتزايدة وتأثيرها على المرافق الحيوية في ليبيا، يبقى تطوير البنية التحتية وتحديث خطط الطوارئ أمرًا حيويًا لضمان استمرار العمل في المطارات والموانئ وغيرها من المرافق، لذا فإن استدامة هذه القطاعات تتطلب استجابة سريعة وتحسينات جذرية لتمكينها من مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الطبيعية المتغيرة.