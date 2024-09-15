توقعات بتحقيق مبيعات السيارات طفرة في 2024

توقعتْ شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم إلى 2.7 مليون وحدة سنوياً بحلول عام 2040.

ووفقَا لدراسة حديثة نشرتها الشركة جاءت هذه البيانات مقارنةً بـ 600 ألف وحدة في عام 2030، وذلك لتحل مكان الشاحنات التي تعتمد على الديزل بحلول عام 2040.

كما توقعت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن تعمل أكثر من 20% من الشاحنات والحافلات العالمية بالكهرباء بحلول عام 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 90% بحلول عام 2040.

وتعكش هذه التغيرات تعكس تحسناً كبيراً في تقنيات السيارات الكهربائية، والتي تلعب دوراً حاسماً في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، إذ تشير وتشير الدراسة أيضاً إلى أن مدى الشاحنات الكهربائية من المتوقع أن يزداد بنسبة حوالي 50% ليصل إلى 900 كيلومتر بحلول عام 2030، مع توقع زيادة سرعة الشحن ثلاث مرات وانخفاض تكاليف أنظمة الدفع الكهربائية بنسبة 10%.

وفي سياقس مغاير… حققتْ مبيعات السيارات المغربية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بـــ1.1 بالمئة، وفقَ جمعية مستوردي السيارات بالمغرب.

ووفقًا لبيانات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بلغ عدد السيارات المباعة عن تلك الفترة 82.3 ألف سيارة.

وفي يونيو الماضي.. وصل عدد السيارات الجديدة المباعة في المملكة المغربية أكثر من 17 ألف سيارة، إلا أن هذا الرقم يعد منخفضًا مقارنة بمبيعات العام الماضي عن شهر يوينو، بحسب بيانات مغربية حكومية صادرة عن جهات مختصة