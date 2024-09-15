بن قدارة يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين ضمان حيادية مؤسسة النفط

في خطوة استراتيجية لتعزيز دور المؤسسة الوطنية للنفط وحمايتها من التدخلات، أجرى رئيس مجلس الإدارة، فرحات بن قدارة، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. وتناولت الاجتماعات دعم استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وضمان حياديتها، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها.

بن قدارة في البيت الأبيض

ناقش بن قدارة خلال لقائه بمستشار الرئيس الأمريكي الخاص، أموس هوكستين، في البيت الأبيض، دعم الإدارة الأمريكية الكامل لجهود المؤسسة في الحفاظ على استقلاليتها.

كما بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوشوا هاريس، في وزارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون لضمان استمرار عمليات المؤسسة بعيدًا عن التدخلات السياسية، مع التركيز على دورها في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

تعزيز التعاون في الحوكمة والشفافية

الاجتماعات شملت أيضًا لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخزانة والطاقة والتجارة الأمريكية، إذ تم التطرق إلى سبل دعم المؤسسة في مجالات الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتعزيز كفاءة العاملين في قطاع النفط الليبي. كما تم بحث سبل تقليل انبعاثات الكربون وتطوير الشراكات في مجال الطاقة النظيفة، استنادًا إلى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال قمة المناخ العالمية Cop28.

التحديات الاقتصادية ومستقبل الشراكات

وجرى التأكيد على ضرورة حماية المؤسسة من التدخلات التي قد تؤثر على أدائها ودورها الحيوي في تأمين إيرادات الدولة الليبية. وفي ظل أزمة مصرف ليبيا المركزي وقضايا خفض الإنتاج، شدد المسؤولون الأمريكيون على أهمية استمرار عمليات المؤسسة بشكل مستدام.

اختتمت الاجتماعات بالتوافق على مواصلة التنسيق بين الجانبين، وتنظيم لقاءات وزيارات مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة، وتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى قطاع النفط الليبي.