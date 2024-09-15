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انخفاض 30% من إنتاج النفط الخام نتيجة الإعصار فرنسين

انخفاض إنتاج النفط بسبب إعصار فرانسيس

15 سبتمبر، 2024 10:40 ص
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أسعار-النفط
أسعار-النفط

أخبار ليبيا 24

كشفَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، أن نحو 30% من إنتاج النفط الخام و41% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفًا، نتيجة للأضرار التي خلفها الإعصار فرنسين.

وبحسبِ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي، تسبب الإعصار في تعطيل إنتاج يومي لأكثر من 522 ألف برميل من النفط و755 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما تمّ إخلاء 171 منصة نفط وغاز، إلا أن هذا العدد انخفض حاليًا إلى 52 منصة فقط، مع عودة بعض العمال إلى مواقعهم؛ وفقَ مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية الأمريكي.

انخفضت أسعار النفط مع عودة الإنتاج تدريجياً بعد مرور العاصفة فرانسين، رغم تحقيق العقود الآجلة للنفط أول مكاسبها الأسبوعية منذ شهر.

وبحسب كبار السوق جاءت هذه المكاسب مدفوعة بتخفيف عمليات البيع المكثف التي شهدها سوق النفط في الأيام الماضية، إلى جانب الإقبال المتزايد على المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5%، ليُغلق دون حاجز 69 دولاراً للبرميل، متخلياً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق، بعد إعلان شركة شل عن استئناف الإنتاج في خليج المكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش السابق كان مدفوعاً بعمليات تغطية مراكز البيع القوية، بعد هبوط سعر التسوية إلى أقل من 66 دولاراً للبرميل.

إلى ذلك، خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

15 سبتمبر، 2024 10:40 ص
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