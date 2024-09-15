المركزي يقبل 320 ألف صك إلكتروني بقيمة تجاوزت 11 مليار دينار

كشف بيان الإيراد والإنفاق للفترة خلال أولِ ثمانية أشهر من العام الحاليّ والصادر عن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عن تسجيل نظام المقاصة الإلكترونية قبول 320.917 صكًا بقيمة تصل إلى حوالي 11.7 مليار دينار.

وأشار البيان إلى أن هذه الصكوك تم تنفيذها من خلال 668 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة موزعين على كافة أنحاء ليبيا، لافتًا إلى أنَ عدد البطاقات المفعلة بلغ 4.489.389 بطاقة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفيما يتعلق بأجهزة نقاط البيع، فقد بلغ عددها 62.163 جهازًا، بينما سجلت العمليات عبر هذه الأجهزة 54,082,215 عملية بقيمة إجمالية تقدر بنحو عشرة مليارات دينار، بحسبِ الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي.

وفي الأثناء… ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن البنوك في الخارج، بناء على نصيحة الخزانة الأمريكية، ترفض التعاون مع البنك المركزي الليبي حتى يتم تحديد الجهة التي ستديره بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الموقف قد يؤدي إلى خروج ليبيا من النظام المالي العالمي، مما سيصعب عليها تأمين السلع الأساسية، والتي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وأضافت الصحيفة أن موظفي القطاع العام وعناصر بعض التشكيلات المسلحة تلقوا رواتبهم عن شهر أغسطس، لكنهم غير واثقين من الحصول على رواتبهم في الأشهر المقبلة، مما يزيد من القلق حول الوضع المالي في البلاد.

من جهتهِ فنّدَ مصرف ليبيا المركزي، الأخبار المتداولة حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، مؤكدا أنّ هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، موضحًا أنَ هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.