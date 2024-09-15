الليبيون يحيون المولد النبوي الشريف والعصيدة حاضرة

تحيي الأمة الإسلامية اليوم مناسبة المولد النبوي الشريف، وهي ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي تصادف الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفقًا للتقويم الهجري.

يعتبر هذا اليوم مناسبة دينية بارزة في العالم الإسلامي، إذ يتم الاحتفال بها في مختلف الدول الإسلامية عبر إقامة الطقوس الدينية، الأناشيد النبوية، والدعاء.

وفي ليبيا، لهذه المناسبة طابع خاص، ينعكس في الطقوس التقليدية والعادات الاجتماعية التي تضفي على اليوم جواً من الفرحة والاحتفاء.

العصيدة الليبية… رمز المولد النبوي في المطبخ الليبي

من أبرز تقاليد الاحتفال بالمولد النبوي في ليبيا هو إعداد العصيدة الليبية، وهي وجبة تقليدية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المناسبة.

العصيدة تُعدّ من الطحين والماء والملح، وتُطهى على نار هادئة حتى تصبح قوامها متماسكًا يشبه العجين، وبعد الطهي، تُقدم في طبق عميق ويُصب فوقها العسل والسمن البلدي، وأحيانًا تُزين بالتمر، كما تعتبر رمزًا للتعبير عن الفرح والبركة خلال المولد، وهي وجبة يُجمع حولها أفراد الأسرة لتناولها في جو مليء بالروحانية والاحتفاء.

الطقوس الليبية في المولد النبوي

في ليبيا، الاحتفال بالمولد النبوي يشمل مجموعة من الطقوس التقليدية التي تختلف باختلاف المناطق، إلا أن الروح العامة تتشابه في كافة أنحاء البلاد.

في المساجد، تُقام حلقات الذكر وتُتلى الأناشيد الدينية التي تمجد سيرة النبي محمد، وتُلقى الدروس الدينية التي تذكر المسلمين بأخلاقه وتعاليمه.

إلى جانب العصيدة، يُعبر الليبيون عن فرحتهم بهذه المناسبة من خلال تبادل الحلويات التقليدية وتزيين المنازل والشوارع بالفوانيس والزينة الإسلامية.

يحرص الأطفال والكبار على ارتداء الملابس التقليدية، ويتم تنظيم مسيرات احتفالية في بعض المناطق، يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء.

احتفال يشمل القلوب والمجتمعات

تتميز احتفالات المولد النبوي في ليبيا بالجمع بين البُعد الروحاني والتقاليد الاجتماعية، ففي الوقت الذي يحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي، تتعزز الروابط العائلية والمجتمعية، ويُشعر الجميع بالانتماء إلى تراث ديني وثقافي عريق.