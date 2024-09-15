الكهرباء تواصل إصلاح أضرار أمطار سبها وتطمئن المواطنين

الكهرباء: أمطار غزيرة تضرب مدينة سبها وتؤدي إلى أضرار في الشبكة.

الشركة العامة للكهرباء تعمل منذ الليلة الماضية على إصلاح الأضرار.

إعادة التيار إلى غالبية المناطق في وقت قياسي.

فصل احترازي للتيار عن بعض المنازل لتجنب خطورة الصعقات الكهربائية.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن الأعطال وتجنب التعامل الفردي مع الشبكات المنزلية.

مجلس إدارة الشركة يقدم التعازي لذوي ضحايا الأمطار.

شهدت مدينة سبها الليلة الماضية أمطارًا غزيرة غير مسبوقة، تسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، لا سيما في مكونات الشبكة الكهربائية. حيث غمرت المياه العديد من الأحياء السكنية وارتفع منسوبها إلى مستويات خطيرة، مما أدى إلى تلف بعض الشبكات الكهربائية في عدة مناطق.

استجابت الشركة العامة للكهرباء على الفور لهذه الأضرار، وعملت على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفرق العمل الميدانية لتدارك الموقف وإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الدكتور محمد عمر المشاي، أن الجهود تركزت على إعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة بأسرع ما يمكن، وهو ما تحقق بالفعل في غالبية المناطق التي تأثرت، وذلك في وقت قياسي يعكس كفاءة الفرق العاملة والتخطيط السليم للتعامل مع حالات الطوارئ.

على الرغم من الجهود الكبيرة لإعادة التيار، إلا أن الشركة اضطرت لاتخاذ إجراءات احترازية تتعلق بفصل الكهرباء عن بعض المناطق والمنازل، وذلك لتجنب تعرض السكان لخطر الصعقات الكهربائية. هذا الإجراء كان ضروريًا نتيجة تسرب المياه إلى بعض الشبكات الكهربائية المنزلية، ما زاد من خطورة التعامل مع هذه الأعطال بشكل فردي.

وأكدت الشركة في بيانها أن سلامة المواطنين هي أولوية قصوى، ودعت الجميع إلى عدم محاولة إصلاح الأعطال الكهربائية بأنفسهم، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها المدينة. كما ناشدت المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مشاكل كهربائية تواجههم من خلال القنوات المتاحة للشركة، مشددة على أن الفرق الفنية مستعدة للتدخل في أي وقت للحفاظ على سلامة السكان وضمان استمرارية الخدمة.

الشركة العامة للكهرباء تقدم الدعم الكامل للمواطنين

إلى جانب الإصلاحات الفنية، قدمت الشركة العامة للكهرباء الدعم الكامل للسكان المتضررين من الأمطار، سواء من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوضع الحالي للشبكة الكهربائية، أو من خلال تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لضمان عدم حدوث أي خطر قد يهدد سلامة السكان. وقد أثنى السكان المحليون على سرعة استجابة الشركة وتعاونها المستمر مع المواطنين في هذه الأوقات الحرجة.

كما قدمت الشركة تعازيها الحارة لذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة هذه الأمطار الغزيرة، مؤكدة أنها تعمل جاهدة لتجنب وقوع المزيد من الحوادث المأساوية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

نداء للمواطنين للإبلاغ عن الأعطال وتوخي الحذر

في ضوء الظروف الجوية القاسية التي مرت بها سبها، وجهت الشركة العامة للكهرباء نداءً عاجلاً إلى المواطنين للإبلاغ عن أي أعطال قد تواجههم نتيجة تسرب المياه إلى الشبكات الكهربائية المنزلية، محذرة من التعامل الفردي مع هذه الأعطال لما تشكله من خطورة بالغة على حياتهم.

كما شددت الشركة على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، واتباع الإرشادات الوقائية لتجنب أي حوادث ناجمة عن الكهرباء. وأشارت إلى أن الفرق الفنية الخاصة بها ستواصل العمل حتى يتم إصلاح كافة الأعطال وضمان استعادة الخدمة بشكل كامل وآمن.

تسعى الشركة العامة للكهرباء دائمًا إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتوفير أعلى مستويات الخدمة، وتحرص في الوقت ذاته على تأمين الشبكة الكهربائية والحفاظ على سلامة السكان، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة.

استعادة الحياة الطبيعية بفضل الجهود الحثيثة

بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق الفنية للشركة، عادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في معظم مناطق سبها التي تأثرت بالأمطار الغزيرة. ومع استمرار العمل على إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل، تواصل الشركة متابعة الوضع عن كثب لضمان عدم حدوث أي أعطال إضافية قد تعكر صفو حياة المواطنين في المدينة.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد عمر المشاي، عن شكره وتقديره للفرق الفنية التي عملت بلا كلل خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع الظروف، خاصة في الأوقات الحرجة التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة.

في الختام، فإن الشركة العامة للكهرباء تؤكد مرة أخرى حرصها على سلامة وأمن المواطنين، وتدعو الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن الأعطال، وتجنب المخاطر التي قد تنجم عن التعامل الفردي مع الأعطال الكهربائية. كما أنها ملتزمة بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان استمرارية التيار الكهربائي في كافة المناطق المتضررة، متعهدة بتقديم كل الدعم الممكن للسكان في مواجهة هذه الظروف الطارئة.