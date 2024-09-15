العكاري: المحافظ الجديد يجب أن يغلق مكتبه أمام التدخلات

اجتماع شهري للجنة السياسة النقدية لأول مرة منذ 10 سنوات

العكاري: إلغاء العمولات على الدفع الإلكتروني وتوسيع الخدمات المصرفية

دعوة للتعاون مع الجامعات لإعادة هيكلة سياسة سعر الصرف

الرقابة الداخلية وتطوير النظام المصرفي لتجنب الفساد المالي

العكاري يوجه نداءً حاسمًا للمحافظ القادم لمصرف ليبيا المركزي

في ظل الأوضاع المالية المعقدة التي تمر بها ليبيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تراكم الأزمات السياسية والمسلحة، يأتي تصريح مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، ليضع النقاط على الحروف، ويوجه نداءً عاجلاً إلى المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي، مطالباً إياه باتخاذ إجراءات جريئة وشجاعة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. تأتي مطالبه ليس فقط كأفكار نظرية بل كخطوات عملية يمكن أن تغير وجه الاقتصاد الليبي وتحافظ على مستقبل البلاد المالي.

قفل المكتب أمام التدخلات السياسية والمسلحة

بدأ العكاري ندائه بمحافظة أساسية، وهي ضرورة أن يكون للمحافظ الجديد حصانة أمام كافة التدخلات السياسية والمسلحة. بحسب العكاري، فالتدخلات الخارجية سواء كانت من سياسيين أو مسلحين أو حتى خبراء اقتصاديين وسفراء أجانب، تشكل عبئًا حقيقيًا على عملية اتخاذ القرارات داخل المصرف المركزي. وهو بذلك يدعو المحافظ إلى “قفل مكتبه” أمام هذه الأطراف، معتبرًا أن القرار الصائب يجب أن ينبع من تفكير مستقل وقراءة متأنية للأوضاع الداخلية فقط.

العكاري يدعو محافظ المصرف الجديد لتبني الشفافية، إلغاء العمولات، رفع رأس مال البنوك، وتطوير النظام المصرفي، مع تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات المصرفية.

العكاري، الذي لطالما عرف بآرائه الصريحة والجريئة في المجال الاقتصادي، أشار إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تم انتهاجها في السنوات السابقة كانت نتيجة لتدخلات خارجية لم تضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول. لذا، فإن إغلاق المكتب أمام هذه التأثيرات، وفقًا للعكاري، سيسهم في توجيه الدفة نحو قرارات تخدم مصالح الليبيين بعيدًا عن الأجندات الخارجية.

اجتماع شهري للجنة السياسة النقدية

من بين المطالب الجوهرية التي طرحها العكاري كانت إعادة تفعيل لجنة السياسة النقدية بعقد اجتماعات شهرية. العكاري لفت الانتباه إلى أن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة خلال السنوات العشر الماضية، وهو أمر يراه غير مقبول في ظل الأوضاع المالية المتردية. يأتي هذا المطلب كجزء من رؤية أشمل تستهدف إعادة ترتيب الأولويات المالية والنقدية للبلاد، وضبط سعر الصرف بما يتماشى مع متطلبات السوق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

العكاري دعا إلى “التمعن والدارسة المستفيضة” في قضية سعر الصرف، معتبرًا أن هذه المسألة هي واحدة من القضايا التي يجب أن تكون في صدارة اهتمامات المحافظ الجديد. وبالنظر إلى الأثر المباشر لسعر الصرف على كافة مجالات الاقتصاد، فإن أي خلل في هذا الجانب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

إلغاء العمولات على أدوات الدفع الإلكتروني وتطوير الخدمات المصرفية

من ناحية أخرى، كانت هناك دعوة واضحة من العكاري للمحافظ الجديد بالتحرك سريعًا لإلغاء كافة العمولات على أدوات الدفع الإلكتروني. العكاري يرى أن هذه الخطوة ليست فقط من شأنها تسهيل عمليات الدفع وتقليل العبء على المواطنين، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الشفافية وتشجيع المعاملات الإلكترونية، وهو ما يتطلبه الاقتصاد الحديث. بالإضافة إلى ذلك، دعا العكاري إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع المصارف التجارية لبحث كيفية توسيع خدماتها الإلكترونية، مطالبًا بتمديد ساعات العمل لتكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا، بهدف تحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجات العملاء.

العكاري اقترح أيضًا أن يتم تقديم أربع خدمات مصرفية مجانية لكل زبون، كجزء من جهود تحسين تجربة العملاء وزيادة الثقة بين المصارف والمجتمع. هذه المقترحات ليست فقط جزءًا من إطار تنظيمي أفضل، بل هي أيضًا دعوة لإحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل المواطنين مع النظام المصرفي في البلاد.

التعاون مع الجامعات لإعادة هيكلة السياسة الاقتصادية

كما كانت دعوة العكاري لعقد اجتماعات دورية بين المحافظ الجديد ورؤساء أقسام الاقتصاد في جامعات طرابلس وبنغازي إشارة واضحة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في رسم سياسات اقتصادية ناجعة. العكاري أكد على أن المؤسسات الأكاديمية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، حيث يمكن لهذه الشراكة أن تضمن وضع سياسات قائمة على دراسة عميقة للأوضاع المالية والاقتصادية.

الشفافية وإعادة الثقة

واحدة من أبرز المطالب التي وجهها العكاري للمحافظ الجديد كانت ضرورة الخروج شهريًا للإعلام لتقديم تقرير مفصل وشفاف عن وضع السيولة والاحتياطات المالية. العكاري يرى أن الشعب الليبي بحاجة ماسة إلى الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”غيبوبة المعلومة” التي عانى منها الليبيون خلال السنوات الماضية. الشفافية، بحسب العكاري، لن تسهم فقط في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المصرفية، بل ستكون أيضًا وسيلة لإعادة الأمل لليبيين الذين يترقبون بفارغ الصبر تحسن الأوضاع الاقتصادية.

رفع رأس مال البنوك والحد من الفساد

كما وجه العكاري نداءً واضحًا للمحافظ بضرورة رفع رأس مال البنوك الليبية عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة تعزيز للمؤسسات المصرفية وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحديات المالية. كما طالب بخروج المصرف المركزي من ملكية البنوك التجارية، كخطوة لزيادة الشفافية وتحسين الأداء المصرفي.

لم ينس العكاري الإشارة إلى الفساد المالي الذي يعاني منه القطاع المصرفي، مشددًا على ضرورة التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتقييم نظام الرقابة الداخلية للبنوك التجارية. العكاري يرى أن هذا التقييم سيكشف عن الثغرات الموجودة ويسهم في تطوير النظام المصرفي بحيث تصبح العمليات أكثر كفاءة وأقل عرضة للفساد.