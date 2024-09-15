الدولار يقفز إلى 7.35 في السوق الموازية والدينار يتكبد الخسائر

شهدت أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق الموازية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ سجل الدولار اليوم سعر 7.35 دينار ليبي، بعد أن كان 7.08 دينار قبل عشرة أيام، ما يعكس زيادة قدرها 0.27 دينار.

كما ارتفع سعر اليورو من 7.71 دينار إلى 8.02 دينار، بزيادة 0.31 دينار، فيما صعد سعر الجنيه الإسترليني من 8.75 دينار إلى 9.30 دينار، مسجلًا زيادة كبيرة قدرها 0.55 دينار.

على صعيد الحوالات المالية، ارتفعت أسعار الحوالات إلى تركيا إلى 7.41 دينار بعد أن كانت 7.11 دينار، والحوالات إلى دبي سجلت 7.43 دينار مقارنة بـ 7.10 دينار قبل عشرة أيام.

فيما يتعلق بالذهب، ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 بشكل ملحوظ، حيث بلغ 445 دينارًا بعد أن كان 417 دينار، بزيادة تقدر بـ 28 دينارًا.

أما العملات الأخرى، فقد ظل سعر الليرة التركية ثابتًا عند 0.20 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي إلى 2.37 دينار مقارنة بـ 2.15 دينار سابقًا.

ويعزى خبراء الاقتصاد سبب ارتفاع الدولار إلى أزمة مصرف ليبيا المركزي ووقف إنتاج النفط وتصديره، إذ أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أنّ منع تدفق النفط والغاز سيستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لمنصبه.

وأعلنَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب -بشكلٍ حازم- أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي هو من اختصاص مجلس النواب وحده بالتشاور مع مجلس الدولة، وليس من صلاحيات المجلس الرئاسي.

وجدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب أن قرار الرئاسي بتعيين محافظ جديد يعد مخالفًا للقانون، الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات.

وأكد المستشار عقيلة صالح على أنّ الشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية تحتم على جميع الأجسام السياسية احترامها، منوهًا بأن القانون رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ينص بوضوح على أن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتم بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة.