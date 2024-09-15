الأمطار الخريفية.. سيول كارثية تُدمِّر حياة الآلاف وتترك ندوبًا في سبع دول

“كارثة درنة في ليبيا: خسائر بشرية ومادية هائلة”

“السيول في السعودية: أضرار جسيمة في البنية التحتية”

“النيجر ومالي: نزوح الآلاف وسط انهيار الممتلكات”

“تشاد والجزائر: معاناة السكان وتدمير المحاصيل الزراعية”

بينما كان العالم يتأهب لفصل الخريف، حلّت كارثة طبيعية غير متوقعة لتغير مجرى الحياة في العديد من البلدان. الأمطار الغزيرة التي كان يفترض أن تكون رمزًا للخصب والنماء تحولت إلى سيول جارفة، مدمرة، وقاتلة. عبر مناطق واسعة من شمال إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية، ضربت فيضانات عاتية سبع دول مخلفة وراءها آلاف الضحايا والمشردين، ومُحدثة دمارًا هائلًا في البنية التحتية والممتلكات.

كانت ليبيا من بين الدول الأكثر تضررًا؛ حيث لقي ما يزيد على 11,300 شخص حتفهم في مدينة درنة وحدها، إضافةً إلى 10,100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، وفقًا لبيانات الهلال الأحمر الليبي. الأمطار الكثيفة التي هطلت على البلاد كانت غير مسبوقة في شدتها، مما أدى إلى انهيار سدود قديمة وإغراق مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك مدينة درنة التي تحولت إلى مسرح للكارثة.

تسببت الفيضانات في دمار هائل للبنية التحتية؛ الطرق والجسور دُمِّرت، والمنازل جرفت. الناس في هذه المدينة الساحلية أصبحوا بلا مأوى بين ليلة وضحاها. هذا المشهد الكارثي يبرز الحاجة الملحة لإعادة الإعمار وإغاثة الناجين الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة في مخيمات النزوح.

السعودية: سيول موسمية تبتلع المدن

لم تكن السعودية بمنأى عن الكارثة. في جدة ومكة المكرمة والمنطقة الغربية، اجتاحت السيول المدن وتسببت في مقتل ما بين 30 إلى 40 شخصًا. هذه الفيضانات الموسمية، التي اعتادت البلاد مواجهتها، كانت هذه المرة أكثر قسوة، حيث ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق، والجسور، وخطوط الكهرباء. وقدرت الخسائر بمئات الملايين من الريالات.

السكان المحليون عبّروا عن استيائهم من تكرار هذه الكوارث، مشيرين إلى الحاجة لتحسين أنظمة الصرف والبنية التحتية للوقاية من مثل هذه الحوادث. وواجهت السلطات المحلية انتقادات لعدم جاهزيتها للتعامل مع السيول المتكررة.

أمطار خريفية تحولت إلى سيول مدمرة اجتاحت سبع دول، منها ليبيا والسعودية، مخلفة آلاف الضحايا والمشردين، ومحدثة دمارًا واسعًا في البنية التحتية والممتلكات.

المغرب: الأطلس الكبير يغرق

في المغرب، شهدت مناطق الأطلس الكبير والجهات الشمالية فيضانات مدمرة أيضًا. أكثر من 24 شخصًا لقوا حتفهم، وتم تدمير 1,200 منزل بشكل كلي أو جزئي. الفيضانات لم تقتصر فقط على الأضرار البشرية والمادية، بل كانت هناك خسائر زراعية واسعة، ما يهدد الأمن الغذائي في بعض المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة.

وقد تعالت الأصوات في المغرب بضرورة تطوير آليات للوقاية من الفيضانات، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من انحدار شديد في التضاريس. الحكومة المغربية بدأت بالفعل في وضع خطط لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم المالي للمتضررين.

النيجر: نزوح جماعي وتدمير هائل

في النيجر، لم تكن السيول أقل كارثية. العاصمة نيامي والمناطق المحيطة بها شهدت فيضانات غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 100,000 شخص وتدمير حوالي 12,000 منزل. العدد الإجمالي للوفيات تجاوز 77 شخصًا، ومع ذلك، فإن تأثير الفيضانات امتد إلى ما هو أبعد من الأضرار البشرية.

فقدت النيجر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، مما يهدد بمجاعة وشيكة في بلد يعاني أصلاً من نقص في الغذاء. كما أن دمار البنية التحتية يجعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية التي تحتاج إليها بشدة.

مالي وتشاد: أوضاع مأساوية مشابهة

في مالي وتشاد، لم يكن الوضع أفضل. ففي باماكو، العاصمة المالية، والمناطق الغربية من البلاد، أدت الفيضانات إلى وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا وتدمير مئات المنازل. رغم أن مالي تعاني من الصراعات المسلحة، فإن الطبيعة لم تكن رحيمة، مما زاد من معاناة السكان.

تشاد، بدورها، عانت من سيول جارفة اجتاحت العاصمة نجامينا والمناطق الجنوبية، مما أدى إلى وفاة أكثر من 22 شخصًا وتشريد حوالي 110,000 شخص. المزارع والمحاصيل التي تعتبر شريان الحياة للسكان في هذه المناطق تعرضت للدمار، مما يهدد بفقدان الأمن الغذائي وزيادة معدلات الفقر في البلاد.

الجزائر: صدمة الأمطار المفاجئة

الجزائر، الدولة الكبرى في شمال إفريقيا، لم تسلم من غضب الطبيعة. المناطق الجنوبية والولايات الشمالية شهدت أمطارًا غزيرة أودت بحياة 20-30 شخصًا، وألحقت أضرارًا بملايين الدولارات في الممتلكات. كما تسببت الفيضانات في إغلاق العديد من الطرق وانقطاع الكهرباء في مناطق واسعة، مما جعل عمليات الإغاثة أكثر تعقيدًا.

السكان المحليون في الجزائر طالبوا الحكومة بتوفير أنظمة أفضل للتنبؤ بالطقس والوقاية من الفيضانات، خاصة أن هذه الظواهر أصبحت تتكرر بشكل متزايد مع تغير المناخ.

الحاجة الملحة إلى تدخل دولي

الكارثة التي ضربت هذه الدول السبع تُلقي الضوء على الحاجة الملحة لتعاون دولي وإقليمي للتصدي لتداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية المتزايدة. فالعواصف الموسمية والفيضانات أصبحت أكثر تواترًا وحدة، والبلدان النامية التي تعاني من بنى تحتية ضعيفة ليست مستعدة للتعامل مع مثل هذه الكوارث.

المنظمات الدولية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، لكن الاحتياجات تفوق بكثير الموارد المتاحة. يتعين على الدول المتضررة أن تعمل على تحسين قدراتها للتنبؤ بالكوارث والوقاية منها، فضلاً عن بناء بنى تحتية أكثر مرونة تتحمل التغيرات المناخية المستقبلية.