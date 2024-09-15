الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق الجنوب الغربي

أعلن مركز الأرصاد الجوية في نشرته اليومية عن الأحوال الجوية المتوقعة مشيرًا إلى احتمالية سقوط أمطار رعدية على مناطق عدة في الجنوب الغربي.

وأكدت إدارة التنبؤات الجوية أن الأمطار قد تكون غزيرة على مناطق مثل غات، القطرون، البركت، وسلسلة جبال أكاكوس، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية، داعيةً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

رياح معتدلة وأمطار متفرقة على مناطق الشمال

فيما يتعلق بالمناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، تتوقع الأرصاد تكاثر السحب على فترات مع سقوط أمطار متفرقة اليوم ويوم الثلاثاء، قد تكون جيدة في بعض المناطق وتصاحبها سحب رعدية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية، مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية على بعض المناطق الساحلية.

أمطار متوقعة على بنغازي والجبل الأخضر

في المناطق الشرقية من ليبيا، خصوصًا سهل بنغازي والجبل الأخضر، تتوقع الأرصاد الجوية تكاثر السحب يوم الغد، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية في بعض الأحيان.

كما أشار التقرير إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية.

تحذيرات في الجنوب الغربي

في مناطق الجنوب الغربي مثل غات والقطرون وجبال أكاكوس، تتوقع الأرصاد استمرار تكاثر السحب الرعدية وسقوط أمطار قد تسبب فيضانات في الأودية.