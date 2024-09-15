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«أويل برايس»: نتوقع انخفاض صادرات ليبيا النفطية أكثر

«أويل برايس»: سيستقر الإنتاج عند 750 مليون برميل يوميًا

15 سبتمبر، 2024 12:54 م
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

من المتوقعِ أن يُسجل انخفاض جديد في صادرات النفط الخام من ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الحاليّ.

ووفقًا لتقرير موقع «أويل برايس» الأميركي يأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار الصراع الحاصل على أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومن يظفر برئاسته، هذا الأمر أدى إلى إيقاف إنتاج النفط الخام وتصديره.

وتوقع موقع «أويل برايس» الأميركي ان يستقر الإنتاج النفطي في ليبيا ما بين مستوى 750 ألف برميل و800 ألف برميل يوميًا، وفق موقع «أويل برايس» الأميركي.

إلى ذلك.. تكبدَتْ مؤسسة النفط خسارة قدرها 63% من إجمالي إنتاجها نتيجة للإقفالات الأخيرة، وإعلان حالك القوة القاهرة، محذرةً من التأثيرات السلبية المباشرة لهذه الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضحتْ مؤسسة النفط أن الإقفالات المتكررة تتسبب في خسارة نسبة كبيرة من الإنتاج وتضر بالبنية التحتية للقطاع، مما يعرقل الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج؛ مشيرةً إلى أنَ إعادة تشغيل الحقول المتوقفة يتطلب استثمارات مالية كبيرة وجهودًا تقنية مكثفة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة والاقتصاد الوطني.

المؤسسة-الوطنية-للنفط
المؤسسة-الوطنية-للنفط

مؤسسة النفط وفي بيانٍ بالخصوص، أشارتْ إلى أن فرقها الفنية تعمل حاليًا على تقليل الأضرار بقدر الإمكان، مع محاولة تخفيف آثارها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات.

وفي بيانٍ سابق… كشفت مؤسسة النفط عن تجاوز خسائر إغلاق النفط رالغاز في ليبيا حاجز الـ120 مليون دولار خلال 3 أيام فقط.

15 سبتمبر، 2024 12:54 م
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