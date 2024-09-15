أوكرانيا: كوريا الشمالية هي حليف روسيا الأخطر

اعتبرَ كيريلو بودانوف، مدير الاستخبارات الأوكرانية، أن كوريا الشمالية هي أخطر حلفاء موسكو على كييف، على حد تعبيره.

وأرجعَ مدير الاستخبارات الأوكرانية سبب اتهاماته خلال كلمته ضمن مؤتمر يالطا للاستراتيجية الأوروبية في كييف إلى الشحنات الضخمة من قذائف المدفعية التي ترسلها إلى روسيا؛ لاستعمالها على الجبهة في أوكرانيا، فق قوله.

وفي الأثناء، صرّحتْ وزارة الدفاع الروسية بأن أوكرانيا تعد لهجوم على محطة كورسك للطاقة النووية، مشيرةً إلى أن كييف تخطط لتحميل موسكو المسؤولية عن ما وصفتهُ بالاستفزاز.

وحذّرتْ الوزارة حذرت من أن روسيا لن تتوانى عن الرد بقوة على أي محاولة لاستهداف المحطة، مبينة أن الهجوم المحتمل قد يؤدي إلى تلوث منطقة واسعة، دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات التي تقدمتْ بها.

بدورهِ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هذه الاتهاماتْ واصفًا إيّاها بأنها حملة دعائية روسية لا أساس لها، على حد تعبيره.

وفيما سبق… شنّت القوات الأوكرانية هجومًا مسيرًا على 4 مصافٍ لتكرير النفط في روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أنّ هذا الهجوم يعدّ من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مضيفةً «لقد تمكنت قواتنا العسكرية من اعتراض وتدمير 70 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، وأكثر من 40 طائرة فوق منطقة كراسنودار» وفقَ منشور للوزارة عبر تطبيق تليغرام.

وفي هجومٍ سابق.. دمرت القوات الأوكرانية مصفاتين للنفط جنوبي روسيا، وترامن هذا الهجوم مع زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج الروسية إذ بلغ متوسط الإنتاج خلال مطلع مايو 5.45 مليون برميل يوميًا، بحسب وزارة الطاقة الروسية.