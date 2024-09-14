900 مليون دولار مساعدات أمريكية لـ ليبيا منذ 2011.

275 مليون دولار وُجهت للأغراض الإنسانية من المساعدات.

ورشة تعاون ليبي أمريكي عُقدت في مالطا لتعزيز التنسيق.

كارثة درنة كشفت عن الحاجة الماسة للتعاون الدولي.

تقرير دولي يقدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا بـ1.8 مليار دولار.

المساعدات استهدفت 250 ألف ليبي بتكلفة 71 مليون دولار.

منذ أحداث 2011، تلقت ليبيا دعماً مالياً كبيراً من الولايات المتحدة، حيث بلغ إجمالي المساعدات أكثر من 900 مليون دولار. هذه المساعدات تضمنت دعماً إنسانياً مباشراً، منها 275 مليون دولار خُصصت لتلبية احتياجات الشعب الليبي في ظل الأزمات المتعاقبة.

توجه الدعم الأمريكي بشكل خاص إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة والظروف الطبيعية القاسية، مع تأكيد على بناء القدرات الليبية في مواجهة الأزمات.

في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والمدني، اجتمع مسؤولون ليبيون وأمريكيون في مالطا خلال ورشة عمل نُظمت لبحث سبل تحسين الاستجابة للأزمات. اللقاء الذي استمر ثلاثة أيام تناول جوانب مهمة من التعاون، مثل كيفية الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء النزاعات وتعزيز التنسيق في مجالات الإغاثة.

الخبراء العسكريون من كلا الجانبين ناقشوا أهمية التخطيط المستقبلي لمواجهة الأزمات، وذلك في ظل تزايد التحديات الإقليمية مثل الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية. واعتُبرت هذه الورشة خطوة نحو بناء جسور الثقة بين الجانبين، وضمان استجابة سريعة وفعّالة في الأزمات.

قدمت الولايات المتحدة مساعدات تتجاوز 900 مليون دولار لـ ليبيا منذ 2011. كارثة درنة أكدت الحاجة للتعاون الدولي، والتقارير تقدر إعادة الإعمار بـ1.8 مليار دولار.

كارثة درنة تبرز التحديات والحاجة للتنسيق الدولي

أبرز مثال على ضرورة هذا التعاون كان كارثة درنة في سبتمبر 2023. العاصفة “دانيال” التي ضربت المدينة تسببت في انهيار سدَّين، ما أدى إلى فيضانات مدمرة جرفت أحياء كاملة إلى البحر المتوسط. الكارثة أودت بحياة أكثر من 4,350 شخص، ولا يزال أكثر من 8,500 شخص مفقودين.

تلك الفاجعة لم تكن مجرد حدث طبيعي مأساوي، بل سلطت الضوء على ضرورة وجود آليات تنسيق دولية قوية لمواجهة الكوارث. الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي قدمت مساعدات عاجلة للتخفيف من آثار الكارثة، حيث خصصت مليون دولار للاستجابة السريعة.

التقارير الدولية: إعادة إعمار ليبيا تتطلب 1.8 مليار دولار

في أعقاب كارثة درنة، أصدر البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقريراً شاملاً يُقدّر تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة بـ1.8 مليار دولار. التقرير أشار إلى أن 1.5 مليون ليبي، أي نحو 22% من سكان البلاد، تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالكارثة.

لم يكن حجم الضرر مقتصراً على الخسائر البشرية فحسب، بل شمل أيضاً البنية التحتية والاقتصاد المحلي، مما جعل الحاجة إلى إعادة الإعمار أمراً ملحاً. من ناحية أخرى، تواصل المساعدات الدولية تدفقها، حيث استهدفت نحو 250 ألف شخص بتكلفة تجاوزت 71 مليون دولار حتى نهاية 2023، مما يؤكد أن التعافي سيكون طويلاً ومعقداً.