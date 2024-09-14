ليبيا تتصدر المشهد العربي في دعم فلسطين وتؤكد موقفها الثابت

شاركت ليبيا بفعالية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور عدد من سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ترأس الوفد الليبي السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، إذ أكد الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بالتزامن مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الاجتماع شدد على تفعيل قرار الجمعية الصادر في مايو الماضي، الذي يعترف بأحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوسيع حقوقها في المشاركة بالاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

يُذكر أن ليبيا صوتت في مايو الماضي لصالح قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والذي تم اعتماده بأغلبية الثلثين.

وفي وقتٍ سابق… أشادتْ السفارة الفلسطينية في ليبيا – طرابلس، بدور ليبيا وشعبها في دعم الحق الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

السفارة الفلسطينية تثمن جهود ليبيا

السفارة الفلسطينية في ليبيا أعربت في بيانٍ عبر منصة فيسبوك، عن تقديرها للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي – في حكومة الوحدة منتهية الولاية، والطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني، بحسب بيان السفارة.

ووافقت محكمة العدل الدولية على انضمام ليبيا للدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستندُ ليبيا على وضعها كطرف في اتفاقية تضم عددًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ نصرةً لفلسطين والقضية الفلسطينية.

وبحسبِ محكمة العدل الدولية، تقدمتْ ليبيا للتدخل في الدعوى بموجب المادة (63) من النظام الأساسي للمحكمة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي عليها.