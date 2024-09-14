لجنة الاقتصاد بـ النواب تحذر البعثات الدولية بشأن البنك المركزي

لجنة الاقتصاد بـ مجلس النواب تحذر البعثات الدولية من إدارة البنك المركزي.

اللجنة نبهت إلى تأثير التدخل الرئاسي على الاقتصاد الليبي.

طالبت الجهات الدولية بسرعة استعادة النظام المالي.

الوضع الاقتصادي الليبي على حافة الانهيار.

تحذيرات لجنة الاقتصاد وتأثيراتها على العلاقات الدولية

لجنة الاقتصاد بمجلس النواب أطلقت تحذيراتها مؤخراً تجاه التدخلات المستمرة التي يقودها المجلس الرئاسي في إدارة مصرف ليبيا المركزي. هذه التحذيرات لم تكن فقط موجهة إلى الداخل الليبي، بل شملت أيضًا البعثات الدبلوماسية والسفراء الدوليين، إلى جانب مؤسسات دولية مؤثرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جاء هذا التحذير في إطار تصاعد القلق المحلي والدولي حول الأوضاع الاقتصادية في ليبيا بعد اقتحام اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للبنك المركزي.

التحذير الذي وجهته لجنة الاقتصاد كان واضحاً وصريحاً، حيث سلط الضوء على التبعات المحتملة لهذه التدخلات على مستقبل العلاقات بين ليبيا وهذه المؤسسات الدولية. التدخلات الرئاسية في البنك المركزي تمثل انتهاكاً صارخاً للتشريعات الليبية النافذة والاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها في جنيف، الأمر الذي أثار استياء كبيراً بين الأطراف الدولية والمحلية على حد سواء.

اللجنة طالبت بسرعة استعادة السيطرة المالية للدولة، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذا الوضع. ورغم أن هذا التحذير يعد الأول من نوعه بهذا الحجم والجدية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت الجهات الدولية ستتخذ إجراءات حاسمة لإعادة الأمور إلى نصابها.

الوضع الاقتصادي المتدهور في ليبيا بعد التدخل الرئاسي

التدهور الاقتصادي في ليبيا أصبح أكثر وضوحاً في الفترة الأخيرة، حيث أدى اقتحام البنك المركزي من قبل اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي إلى حالة من الفوضى المالية. يعتبر مصرف ليبيا المركزي القلب النابض للاقتصاد الليبي، وأي اضطرابات تؤثر على إدارته تنعكس سلباً على جميع جوانب الاقتصاد.

تشير التقارير إلى أن البنك المركزي أصبح عاجزاً عن القيام بدوره الأساسي في تنظيم السياسات المالية والنقدية نتيجة هذه التدخلات. ازداد القلق بين المستثمرين والمواطنين الليبيين، حيث أصبحوا يشعرون بأن الاقتصاد في طريقه إلى الانهيار، إذا استمرت هذه التدخلات السياسية في التأثير على إدارة البنك.

التأثيرات السلبية لم تتوقف عند الحدود الليبية، بل امتدت إلى الشركاء الدوليين، حيث بدأت المؤسسات الدولية في مراجعة سياساتها المالية تجاه ليبيا نتيجة هذا التدهور. فالبعثات الدبلوماسية والسفراء الدوليون أعربوا عن قلقهم الشديد من هذا الوضع، ما دفع لجنة الاقتصاد إلى إرسال تحذيرات واضحة لهم بضرورة التدخل السريع قبل فوات الأوان.

المطالب الدولية والمحلية لاستعادة النظام المالي المستقر

في ظل هذا الوضع المتأزم، طالبت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب المجتمع الدولي والمحلي بضرورة التدخل السريع لاستعادة الاستقرار المالي في ليبيا. اللجنة شددت على أن استمرار هذه التدخلات قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي بالكامل، ما قد يجر البلاد إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة تمثل الإطار القانوني الذي ينبغي العودة إليه لضمان استقرار الأوضاع. ومع ذلك، يبدو أن هناك قوى سياسية تحاول الالتفاف على هذه التشريعات لتحقيق مصالح ضيقة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع. لجنة الاقتصاد دعت إلى ضرورة استعادة الأمور إلى نصابها وفق هذه التشريعات لتجنب الوصول إلى مرحلة يصعب العودة منها.

المطالب التي أطلقتها اللجنة لا تقتصر فقط على الداخل الليبي، بل امتدت إلى المجتمع الدولي، حيث شددت على أهمية أن تلعب البعثات الدولية دوراً أكبر في الضغط على الأطراف المعنية لاستعادة النظام المالي في البلاد.

دور البعثات الدولية في تفادي انهيار الاقتصاد الليبي

البعثات الدولية والسفراء الأجانب في ليبيا لديهم دور حاسم في هذه المرحلة الحرجة. دورهم لا يقتصر فقط على مراقبة الأوضاع، بل يمتد إلى التدخل المباشر للتأثير على القرارات السياسية والاقتصادية التي يتم اتخاذها. التحذير الذي وجهته لجنة الاقتصاد لهذه البعثات جاء في وقت حساس، حيث بدأت الأمور تتجه نحو مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

المجتمع الدولي لديه أدواته للضغط على الأطراف السياسية الليبية لإعادة الأمور إلى نصابها. فمن خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمكن لهذه البعثات أن تلعب دوراً حاسماً في استعادة استقرار النظام المالي في البلاد.

على الرغم من أن الوضع لا يزال معقداً، إلا أن هناك أملاً في أن تتمكن هذه الجهود الدولية والمحلية من إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح قبل فوات الأوان. الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست مجرد مشكلة داخلية، بل هي أزمة تؤثر على جميع الأطراف الدولية المتعاملة مع ليبيا، مما يفرض على الجميع العمل معاً لتجنب الانهيار.