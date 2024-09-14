شركة البريقة: وصول 30 ألف طن متري من الديزل لتعزيز الإمدادات النفطية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو أول ناقلة ديزل بميناء القاعدة البحرية في طبرق منذ عام 2021.

وبحسبِ شركة البريقة فإن الناقلة النفطية تحمل 30 ألف طن من وقود الديزل رست في الميناء، مما يعزز من قدرة الشركة على تأمين احتياجات المنطقة من الوقود بنوعية البنزين 95 والديزل.

و تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التحضيرات اللوجستية والفنية تحت إشراف مباشر من الدكتور فؤاد بالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عبدالرحمن العبيدي، عضو مجلس الإدارة لشؤون الفنية والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مما يساهم هذا الإنجاز بشكل كبير في استقرار إمدادات الوقود وتعزيز أرصدة الشركة العامة للكهرباء، مما يعزز استقرار شبكة الكهرباء العامة بحسب شركة البريقة التي أكدت التزامها الثابت بتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق الوقود بكفاءة واستدامة.

وفي وقتٍ سابق… أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن رسو الناقلة «أنوار أفريقيا» بحمولة 30 مليون لتر مكعب من البنزين، في ميناء طرابلس البحري، وستبدأ في إمداد المحطات بالوقود على وجه السرعة.

قرب انفراج أزمة الوقود

وأوضحت الشركة أن الناقلة «أشا» بدأت في تفرغ حمولتها من «البنزين» البالغة 40 مليون لتر مكعب في ميناء الزاوية النفطي، و في انتظار وصول الناقلة «سبيرتا» إلى ميناء مصراتة البحري وهي محملة بنحو 25 مليون لتر مكعب من الوقود، وفق بيان الشركة على فيسبوك.

وتأتي أزمة الوقود الحالية التي تأثرت بها كافة البلاد، بسبب تأخر وصول هذه الناقلات مما أربك الحياة وشكل أزمة حقيقية للمواطنين المصطفين في طوابير حلزونية تمتد لكيلومترات من محطات الوقود.

من جانبها بررت شركة البريقة للنفط أن التأخير خارج عن إرادتها وبسبب تأخر وصوص ناقلات النفط إلى البلاد.