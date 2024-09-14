تونس تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

بحثَ محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية؛ آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وخلال اللقاء، أكد الوزير النفطي التزام تونس بدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، معبّرًا عن استعداد بلاده التام للمساهمة في تعزيز الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية لتحقيق مصالحة شاملة وحل سياسي دائم يمكّن من استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبها، أعربت خوري عن تقديرها لدور تونس المستمر في دعم الوساطة الأممية، مشيدة بالتعاون المثمر والتسهيلات التي توفرها تونس لتمكين البعثة الأممية من أداء مهامها.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، آخر التطورات السياسية الراهنة.

وتضمن اللقاء المنعقد بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، الوقوف على آخر التطورات السياسية الراهنة في البلاد والجهود المبذولة لتحقيق استقرار مستدام.

وأكد الدبيبة على أهمية التعاون مع البعثة الأممية ودورها في دعم الحوار الوطني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الليبي وسيادة المؤسسات الوطنية.

كما دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة العمل المشترك لضمان تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقرة وآمنة.

وفي لقاءٍ منفصل، بحثَ الدبيبة، مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا