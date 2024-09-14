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تراجع طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازية

الدولار في السوق الموازية

14 سبتمبر، 2024 10:58 ص
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الدولار-الدينار
الدولار-الدينار

أخبار ليبيا 24

شهدت السوق الموازية استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية، مع تسجيل تراجع طفيف في أسعار الدولار واليورو مقارنة بالبيانات السابقة.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.26 دينار ليبي، منخفضًا بشكل طفيف عن السعر السابق الذي كان 7.28 دينار.

وعلى صعيد اليورو، انخفض سعره إلى 7.87 دينار، بعد أن كان 7.90 دينار، فيما بقي سعر الجنيه الإسترليني ثابتًا عند 9.30 دينار دون أي تغيير.

بالنسبة للحوالات المالية، سجلت حوالات تركيا انخفاضًا طفيفًا إلى 7.32 دينار مقارنة بالسعر السابق البالغ 7.34 دينار، كما تراجعت حوالات دبي إلى 7.33 دينار بعدما كانت 7.35 دينار.

من جهة أخرى، استقر سعر الليرة التركية عند 0.20 دينار، والدينار التونسي عند 2.37 دينار، دون أي تغيرات تذكر.

وفيما يخص أسعار الذهب، حافظ سعر كسر الذهب عيار 18على استقراره عند 432 دينار ليبي، دون أي تعديل عن البيانات السابقة.

الدولار وأزمة المركزي 

وفي سياق التحذيرات من استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على قيمة العملة المحلية… حثت الخارجية الفرنسية على ضرورة إيجاد حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أهمية تشكيل حكومة موحدة في البلاد.كما حذرت الخارجية الفرنسية في بيانٍ من المخاطر التي قد تواجه ليبيا في حال استمرار الأزمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ تجاه الأزمة التي يشهدها مصرف ليبيا المركزي.

وحذرت وزارة  الخارجية البريطانية من أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً قد تزيد من تعقيد العلاقات بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية، وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.

14 سبتمبر، 2024 10:58 ص
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