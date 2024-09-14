القيادة الأمريكية تقضي على 4 عناصر من تنظيم داعش

تمكنتْ القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) من القضاء على 4 من قادة تنظيم داعش، وذلك خلال تنفيذها عملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية في غرب العراق، التي أُجريت الشهر الماضي.

وأوضحتْ القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) أنَ من بين القتلى المسؤول عن عمليات التنظيم في البلاد، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرتْ القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم) في بيان نشرته على منصة إكس أن العملية التي نُفذت في 29 أغسطس أسفرت عن مقتل 14 من عناصر داعش، وهو تعديل للرقم السابق الذي أُعلن عنه، والبالغ 15 قتيلاً، بعد مراجعة دقيقة من القوات الأميركية.

وتهدف العملية التي أصيب فيها جنود أميركيين، كما تعرض اثنان آخران لإصابات بسبب سقوطهما أثناء العملية إلى تقويض وتعطيل قدرات التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين في العراق، بحسبِ القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم).

إلى ذلك… تمكنتْ عناصر القيادة المركزية الأميركية، من تدمير طائرتين مُسيرتين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، وذلك في ظرف 24 ساعة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «تبين أن تلك الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة» بحسب البيان.

وأرجعت القيادة الأمريكية سبب الهجوم إلى «قمنا بهذه الأفعال لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية» بحسب بيان القيادة.

وفيما سبق… تمكنتْ القوات التابعة للقيادة المركزية الأمريكية من تدمير 7 مسيرات ومركبة تُسيطر عليها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، تُستخدم كمحطة للتحكم.

