البدري يرد على تسجيلات اجعودة ويطلب تحقيق رسمي

تسجيل صوتي مسرب لـ اجعودة عبر واتساب يثير جدلاً حول التطبيع.

البدري ينفي الاتهامات الواردة في التسجيل الصوتي ويطلب تحقيقًا رسميًا.

الادعاءات تتعلق بلقاء بين الدبيبة ومسؤولين إسرائيليين في منزل البدري.

البدري يعرب عن استعداده للمثول أمام السلطات للتحقيق.

في خطوة غير متوقعة، أثار تسجيل صوتي مسرب عبر تطبيق واتساب منسوب إلى صالح اجعودة، عضو المؤتمر الوطني السابق وعضو مجلس الدولة الحالي، موجة من الجدل حول علاقة السفير الليبي لدى الأردن، عبدالباسط عبدالقادر البدري، بملف التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا التسجيل الذي لم يكن من تصريحات علنية، تضمن اتهامات مباشرة للبدري بالضلوع في تسهيل لقاء بين عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية ومسؤولين إسرائيليين من الموساد في منزله بالعاصمة الأردنية.

في رده على التسجيلات المسربة، أصدر البدري بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما ورد في تلك التسجيلات. وجاء في البيان: “ننفي نفياً قاطعاً ما ورد على لسانه من اتهامات وأكاذيب.” كما دعا إلى فتح تحقيق شامل من قبل النائب العام الليبي والأجهزة الأمنية للتحقق من صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا استعداده الكامل للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق في هذه القضية.

تسجيل صوتي مسرب لاجعودة يتهم البدري بالتواطؤ في ملف التطبيع، والبدري ينفي مطالبًا بالتحقيق الرسمي ومؤكدًا استعداده للمساءلة أمام الجهات المختصة.

وأشار البدري إلى أهمية التبين والتحقق من الأخبار والاتهامات قبل نشرها، مستشهدًا بآية قرآنية تؤكد ضرورة التأكد من أي خبر يصل، خاصة إذا كان يمس قضايا حساسة مثل الأمن القومي للبلاد. كما أكد أنه لا دليل واضح يدعم الاتهامات الموجهة إليه، وأنه مستعد للمساءلة القانونية إذا استدعى الأمر.

مجلس الدولة والأجهزة القانونية في قلب الحدث

من جانبه، أكد البدري أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المعنية، بما في ذلك مجلس الدولة والنائب العام، للتحقيق في هذه القضية. وشدد على أن موقفه واضح في ضرورة محاسبة كل من يدلي بتصريحات غير مدعمة بالأدلة القانونية، مشيرًا إلى أن اجعودة يتحمل مسؤولية ما ورد في التسجيل الصوتي المتداول.

كما أثار البدري تساؤلات حول توقيت نشر هذه التسجيلات المسربة، متسائلاً عن سبب صمت اجعودة طوال الفترة الماضية وعدم إعلانه عن هذه الاتهامات سابقًا، إذا كانت لديه بالفعل أي أدلة موثوقة.

مواقف متباينة حول اتهامات التطبيع وعلاقات الدبلوماسية الليبية

الجدل حول التسجيل الصوتي المسرب وأثره على العلاقات الدبلوماسية الليبية يفتح باب التساؤلات حول دور البدري في هذه المرحلة الحساسة. فقد تزامنت هذه التسريبات مع جدل أوسع حول مستقبل العلاقات الليبية مع الكيان الصهيوني، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت تقارير عن لقاءات سرية بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

التسجيل الصوتي المنسوب لاجعودة أشار إلى أن البدري قد استضاف لقاء بين الدبيبة ومسؤولين من الموساد في منزله، وأنه كان يتم تحضيره لتولي وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة لإتمام ملف التطبيع، لولا التدخل الشعبي الذي حال دون ذلك. كما أضاف اجعودة في التسجيل أن تعيين البدري في السلك الدبلوماسي جاء نتيجة للوساطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أن والده كان رئيسًا للوزراء في العهد الملكي.

هذه التسريبات أثارت ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا. ففي حين اعتبر البعض أن التسجيل الصوتي يعزز الشكوك حول جهود التطبيع، رأى آخرون أن الاتهامات تفتقر إلى الأدلة الواضحة وأنها قد تكون جزءًا من تصعيد سياسي داخلي.