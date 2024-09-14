الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة في الجنوب الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية ستشهد تكاثراً للسحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب الغربي، خاصة في غات وما جاورها، منطقة سبها، براك، المنصورة، أوباري، الفقها، وسلسلة جبال أكاكوس، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية.

المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء تشهد تكاثراً للسحب المتفرقة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة على المناطق الجبلية غدًا، التي قد تتسبب بجريان الأودية المحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

السماء ستكون قليلة السحب مع فرصة لتكاثرها أحياناً وسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية، مع تراجع متوقع غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تشهد هذه المناطق تكاثراً للسحب الرعدية الممطرة، خاصة مساء اليوم، مع احتمال أمطار غزيرة على مناطق مثل غات، أوباري، سبها، وحوض مرزق، والرياح متغيرة الاتجاه وتتحول إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة في الجفرة.

السماء ستكون قليلة السحب، مع احتمال لتكاثر السحب وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.