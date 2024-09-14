أسعار النفط تتراجع رغم المكاسب الأسبوعية

انخفضت أسعار النفط مع عودة الإنتاج تدريجياً بعد مرور العاصفة فرانسين، رغم تحقيق العقود الآجلة للنفط أول مكاسبها الأسبوعية منذ شهر.

وبحسب كبار السوق جاءت هذه المكاسب مدفوعة بتخفيف عمليات البيع المكثف التي شهدها سوق النفط في الأيام الماضية، إلى جانب الإقبال المتزايد على المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5%، ليُغلق دون حاجز 69 دولاراً للبرميل، متخلياً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق، بعد إعلان شركة شل عن استئناف الإنتاج في خليج المكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتعاش السابق كان مدفوعاً بعمليات تغطية مراكز البيع القوية، بعد هبوط سعر التسوية إلى أقل من 66 دولاراً للبرميل.

إلى ذلك، خفضتْ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، إذ توقعت زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا، بعد أن كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا، و2.2 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

يعودُ سبب هذا التعديل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين، اللتين تعدان من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم.

على الرغم من هذا التعديل، يبقى نمو الطلب أعلى من أدنى مستوى تاريخي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا قبل جائحة كورونا.

وتمكنَ تحالف «أوبك+» من تفادي حدوث فائض نفطي خلال العام 2024؛ وذلك من خلال قرار مؤخر بتقليص الإنتاج لفترة أطول، إلا أن هذا الإجراء المؤقت لن يكون كافيًا لوقف تدفق العرض المتوقع للأسواق العالمية في عام 2025؛ حسب ما يراهُ مراقبون ومحللون اقتصاديون.