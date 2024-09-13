وزارة الرياضة الليبية تجتمع لأول مرة مع مكاتبها بعدد من البلديات

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بحث علي افتيته وكيل وزارة الرياضة بالحكومة الليبية، تنظيم عمل مكاتب الرياضة من خلال قاعدة بيانات، تهدف إلى حصر المكاتب والوقوف على المشاكل التي تعرقل عمل المكاتب.

الوقوف على احتباجات مكاتب الرياضة

وبحسب بيان وزارة الرياضة، عقد الاجتماع بمقر وزارة الرياضة ببنغازي، ترأسه وكيل الوزارة، علي افتيتة، مع مدراء ومندوبي مكاتب الرياضية في كل من: بنغازي، وطبرق، ودرنة، والمرج، واجدابيا، والكفرة، والجفرة، ومرزق، وأوباري، وسرت، والواحات، والبيضاء، وسبها، والشاطئ، وغات، وذلك للوقوف عن قرب والاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجهها المكاتب التابعة للوزارة في تلك البلديات.

وقال وكيل وزارة الرياضة، إن الاجتماع يأتي بهدف توضيح رؤية الحكومة ودور الأندية وإداراتها ومكاتب الرياضة في الرقي بمستوى الرياضة وازدهارها.

وأوضح افتيتة أن الاجتماع أقر إعادة تنظيم قاعدة البيانات المفقودة سابقا وحصر المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول الجذرية لها وتسخير كافة الإمكانيات لحلحلتها.

والجدير بالذكر أن اجتماع وزارة الرياضة بالحكومة الليبية مع مدراء المكاتب والمندوبين يعتبر الأول من نوعه.

وفي سياق آخر منفصل، وصلت إلى طرابلس بعثة فريق سيمبا التنزاني قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام فريق الأهلي طرابلس المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب طرابلس الدولي.

ويلتقي فريقا الأهلي طرابلس وسيمبا التنزاني في تمام الساعة السابعة مساءً في ذهاب دور الـ32 من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

هذا وقد استعد فريق الأهلي طرابلس جيدا لخوض المباراة من خلال التعاقدات العديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، بجانب الاستعدادات الفنية طيلة الفترة الماضية.