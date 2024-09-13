ليبيا تحتل المركز 37 عالميًا بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية.

الصومال واليمن تتصدران الدول العربية الأكثر عرضة للكوارث.

السعودية في الصدارة خليجيًا والكويت ضمن الدول الآمنة.

التقرير يدعو لتعزيز النظم الصحية ودعم قدرات التأهب.

تزايد الترابط بين الكوارث الطبيعية والصراعات في الدول الفقيرة.

تواجه الدول العربية تحديات كبيرة بسبب تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية، بحسب تقرير “مؤشر المخاطر العالمي لسنة 2024” الصادر عن تحالف “Bündnis Entwicklung Hilft” الألماني. الكوارث الناجمة عن الأحداث الطبيعية لا تهدد فقط البنية التحتية للدول، بل قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعمق من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. التقرير الذي يغطي 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، يشير إلى أن هذه المخاطر تتفاوت بين الدول، وتؤثر بشكل خاص على الدول الفقيرة والمناطق الهشة.

الصومال واليمن: تصدر الدول العربية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية

وفقًا للتقرير، تصدرت الصومال قائمة الدول العربية الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، حيث احتلت المرتبة الـ14 عالميًا. يشكل هذا التصنيف تحذيرًا من أن البلاد التي تعاني من الفقر والنزاعات المسلحة ليست فقط مهددة بالأزمات الداخلية، بل أيضًا بعوامل خارجية قد تزيد من أعبائها. اليمن، الذي حل ثانيًا في الترتيب العربي، يعاني أيضًا من تحديات مشابهة، إذ يتفاقم تأثير الكوارث الطبيعية في ظل الحروب والنزاعات الدائرة هناك.

في منطقة شمال إفريقيا، جاءت مصر في المركز الـ26، لتكون الأولى في الترتيب بين دول المنطقة، تلتها ليبيا في المركز الـ37. ورغم أن ليبيا تحتل مكانة أقل في قائمة المخاطر مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن هشاشتها أمام الكوارث الطبيعية تظل قائمة، خصوصًا في ظل الصراعات الداخلية التي تعيشها.

دول المغرب العربي: مناعة نسبية أمام الكوارث الطبيعية

تُظهر نتائج التقرير أن دول المغرب العربي تتمتع بمناعة نسبية أمام الكوارث الطبيعية مقارنة بدول أخرى في المنطقة. فبينما جاءت تونس والجزائر في المركزين الـ55 والـ58 على التوالي، حلت موريتانيا في المرتبة الـ62، مما يجعلها أقل الدول المغاربية عرضة لهذه المخاطر. لكن على الرغم من هذه النتائج الإيجابية نسبيًا، يظل السؤال المطروح: هل هذه الدول مستعدة حقًا للتعامل مع أي كوارث قد تحدث في المستقبل؟

إن هذا التصنيف يُظهر أن بعض دول المغرب العربي قد تكون أقل عرضة للكوارث، لكن التحضير والاستعداد هو ما سيحدد قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية. فحتى الدول ذات المخاطر المنخفضة تحتاج إلى استراتيجيات فعالة للتأهب والتعامل مع الكوارث.

كشف تقرير 2024 عن الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، حيث تصدرت الصومال واليمن عربيًا، وسط دعوات لتعزيز التأهب والبنية التحتية لمواجهة الأزمات.

الخليج العربي: تصدر السعودية والكويت الأقل عرضة

في منطقة الخليج، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، حيث احتلت المركز الـ60 عالميًا، تلتها سلطنة عمان، فيما جاءت الإمارات في المركز الـ92. وبالرغم من هذه التصنيفات، فإن دول الخليج تمتلك إمكانيات مالية وتقنية تمكنها من التأقلم بشكل أسرع مع الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، فإن الدول الخليجية تحتاج إلى تعزيز بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية.

أما الكويت فقد تم تصنيفها ضمن الدول المنخفضة المخاطر، بينما تم تصنيف كل من قطر والبحرين كدول ذات مخاطر منخفضة جدًا. هذه النتائج تُظهر أن دول الخليج ليست بمنأى عن المخاطر، رغم تصنيف بعضها ضمن الدول الآمنة نسبيًا.

التداخل بين الكوارث والصراعات: الفقر والاستبداد يفاقمان الأزمة

أشار التقرير إلى أن الكوارث الطبيعية ليست مجرد أحداث عابرة تؤثر على البيئة فحسب، بل إنها قد تؤدي إلى اندلاع صراعات مسلحة، خاصة في الدول التي تعاني من الفقر والاستبداد وضعف المؤسسات الحكومية. في هذه السياقات الهشة، تصبح الكوارث الطبيعية مسببًا إضافيًا للفوضى، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية والسياسية.

لقد أوضح التقرير أن الأزمات والمخاطر باتت معقدة ومترابطة، حيث تداخلت الظواهر الجوية مع الصراعات المسلحة والأوبئة. هذه التعقيدات تتطلب من الدول والمنظمات الدولية العمل بشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة وشاملة لمواجهة هذه التحديات.

التوصيات: تعزيز النظم الصحية والتأهب للكوارث

في ظل هذه التحديات المتزايدة، دعا التقرير إلى ضرورة تعزيز النظم الصحية، ليس فقط من حيث البنية التحتية، ولكن أيضًا من خلال توسيع نطاق الدعم النفسي والاجتماعي في حالات الأزمات. فالصحة النفسية تُعد جزءًا أساسيًا من قدرة الأفراد والمجتمعات على التكيف مع الكوارث. كما أوصى بزيادة الاستثمارات في النظم الصحية التي تمتلك القدرة على الصمود في وجه الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير على أهمية تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي لتكون مرنة وقادرة على الاستجابة لمختلف السيناريوهات. هذه الأنظمة يجب أن تكون قادرة على التكيف مع الأزمات سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن أحداث اجتماعية أو سياسية.

البنية التحتية والإنذار المبكر: عناصر حاسمة في التأهب

واحدة من أهم التوصيات التي خرج بها التقرير هي ضرورة تعزيز صيانة البنى التحتية، بما في ذلك الطرق، المراكز الصحية، وأنظمة الاتصالات. إذ أن هذه البنى تُعد عنصرًا حاسمًا في قدرة الدول على الاستجابة السريعة والفعالة للكوارث الطبيعية. بدون بنية تحتية قوية، قد تجد الدول نفسها غير قادرة على التعامل مع الأزمات، مما يزيد من حجم الخسائر البشرية والمادية.

كما شدد التقرير على ضرورة توسيع أنظمة الإنذار المبكر، خاصة في الدول الهشة التي تكون أكثر عرضة للكوارث. فأنظمة الإنذار الفعالة يمكن أن تقلل من تأثير الكوارث عبر توفير معلومات مبكرة تتيح للحكومات والمجتمعات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين والممتلكات.

التعاون الدولي: الحاجة إلى تكامل الجهود العالمية

من بين القضايا المهمة التي أبرزها التقرير هي الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية. فالتغيرات المناخية لا تعرف حدودًا جغرافية، وتأثيرها يمتد ليشمل جميع الدول بغض النظر عن موقعها أو مستوى تطورها الاقتصادي.

ولذلك، دعا التقرير المجتمع الدولي إلى تبادل البيانات والرؤى حول مخاطر الكوارث وإدارتها من خلال البحث العلمي والتواصل بين الخبراء. هذه الجهود الجماعية تعتبر ضرورية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تمكن الدول من التصدي للكوارث بشكل فعال.

ضرورة الاستعداد لمستقبل أكثر تقلبًا

في ظل تزايد التعقيدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والصراعات، أصبح من الضروري على الدول العربية وغيرها من دول العالم أن تستعد لمستقبل أكثر تقلبًا. إن التأهب المبكر، تعزيز النظم الصحية، وتحسين البنى التحتية ليست مجرد احتياجات بل أصبحت متطلبات حيوية لضمان استقرار المجتمعات في مواجهة هذه التحديات. الكوارث الطبيعية قد تكون حتمية، ولكن التعامل معها يعتمد على مدى جاهزية الدول وقدرتها على الاستجابة بفعالية.