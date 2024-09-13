“قريبا في هذه الأيام”.. دعوة لحرق الأقصى بوضوح

فيديو متطرف يشعل مواقع التواصل بالغضب والخوف

“النصر المطلق” أم تهديد للعالم العربي والإسلامي؟

منظمات يهودية متطرفة تعزز استهدافها للمسجد الأقصى

“قريبا في هذه الأيام”: تهديد جديد للمسجد الأقصى بفيديو متطرف

في تصعيد غير مسبوق للصراع على المسجد الأقصى، نشرت منظمة استيطانية صهيونية متطرفة تدعى “نشطاء جبل الهيكل” مقطع فيديو دعائي يشير إلى حريق كبير يلتهم المسجد الأقصى. وقد أثار هذا الفيديو الذي حمل عنوان “النصر المطلق”، ومع تعليق واضح “قريبا في هذه الأيام”، حالة من الغضب والصدمة بين الجمهور العربي والإسلامي، حيث تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلاً كبيراً واستنكاراً شديداً.

تحريض خطير على حرق الأقصى

الفيديو الدعائي الذي نشرته هذه المنظمة المتطرفة يشكل جزءاً من سلسلة من التحركات الاستفزازية التي تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة، والتي تسعى علناً إلى بناء “الهيكل” المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. هذا الفيديو لم يكن مجرد دعوة مبطنة بل كان تهديداً صريحاً ومباشراً للرمز الإسلامي الأبرز في القدس، ولعل أكثر ما يثير القلق هو توقيته وطريقة عرضه، حيث يهدف إلى جس نبض الشارع العربي والإسلامي وتحفيز ردود الأفعال تجاه هذا التهديد المتزايد.

ردود الأفعال: غضب وحالة من الصدمة

عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت ردود الفعل قوية وسريعة. ففي منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كتبت ناشطة معروفة تعليقاً قالت فيه: “هذا الفيديو يشكل سابقة خطيرة.. ما يمكن فهمه أننا في حالة تحضير للمرحلة القادمة التي تسعى لها حكومة الاحتلال، وجس نبض لردة فعل العالم العربي والإسلامي لتدمير الأقصى”. ولا يقتصر الأمر على مجرد مقطع فيديو، بل يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، حيث أصبحت هذه الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين اليهود تحت حماية القوات الإسرائيلية أمراً شبه يومي.

منظمة “نشطاء جبل الهيكل” الصهيونية تنشر فيديو يحرض على حرق المسجد الأقصى، ما أثار موجة غضب وصدمة واسعة، مع تحذيرات من تصعيد خطير.

التصعيد في استهداف الأقصى بهذا الشكل المتكرر يعكس استراتيجية مستمرة لفرض وقائع جديدة على الأرض، حيث تسعى المنظمات اليهودية المتطرفة مثل “نشطاء جبل الهيكل” إلى تعزيز مكانتها ودفع أجندتها السياسية التي تستهدف المسجد الأقصى بوضوح.

“النصر المطلق”: مخطط تصعيدي وتهديد مستمر

هذه المنظمة وغيرها من الجماعات اليهودية المتطرفة لم تخفِ يوماً رغبتها في بناء “الهيكل الثالث” في موقع المسجد الأقصى، والآن يبدو أن الرسائل أصبحت أوضح وأكثر تحريضاً. تسعى هذه الجماعات إلى استفزاز العالم الإسلامي وإشعال فتيل المواجهة، مع التركيز على محاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف.

ورغم التنديدات المتواصلة من قبل الدول العربية والإسلامية، يظل الوضع في المسجد الأقصى هشاً للغاية، حيث تتوالى الاعتداءات والاقتحامات بشكل منظم ومستمر، ولا توجد بوادر تشير إلى نية الاحتلال الإسرائيلي في التراجع عن هذه المخططات.

مخططات الهيكل: تاريخ طويل من التحريض

تاريخياً، لم يكن الحديث عن بناء الهيكل الثالث جديداً، فقد تبنت العديد من الجماعات اليهودية المتطرفة هذه الفكرة منذ عقود. لكن التحركات الأخيرة أصبحت أكثر وضوحاً وعدوانية، خاصة في ظل التغيرات السياسية داخل إسرائيل ودعم بعض الأوساط الحكومية لهذه المخططات.

وعلى الرغم من الضغوطات الدولية التي تتعرض لها إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، إلا أن المسار التصعيدي يبدو أنه ماضٍ في طريقه دون أي اعتبارات لحساسية الوضع في القدس أو التداعيات الإقليمية التي قد تنجم عن ذلك.

المشهد المقبل: تحدٍ مفتوح

في ظل هذا التصعيد المتواصل، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى ستستمر هذه الجماعات في استفزازها للمسلمين حول العالم؟ وهل سيصل الأمر إلى تنفيذ مخططاتهم بتدمير المسجد الأقصى؟ الأمر الذي بات يشكل كابوساً ليس فقط للفلسطينيين، بل لكل من يعتبر الأقصى جزءاً من هويته الدينية والثقافية. يبدو أن الفيديو الدعائي الأخير ما هو إلا مرحلة جديدة من التحدي المفتوح، وهو بمثابة اختبار لردود الأفعال ومدى استعداد العالم الإسلامي للدفاع عن أحد أهم مقدساته.

الموقف الآن يتطلب موقفاً دولياً جاداً، ومنع أي تحرك من شأنه أن يجر المنطقة إلى مواجهات أكبر. على الرغم من أن الأقصى صمد في وجه الكثير من المحاولات، إلا أن المرحلة الحالية تشير إلى أن الاستهداف لم يعد فقط عبر اقتحامات عابرة، بل هناك رغبة واضحة في إشعال فتيل الصراع بشكل أكبر.