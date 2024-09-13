فرص لهطول أمطار جيدة على بعض مناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24

تستمر الأجواء الممطرة على مناطق الجنوب، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار جيدة مصحوبة بسحب رعدية فوق سماء كل من غات والعوينات والمناطق المجاورة لها.

تفصيل لحالة الطقس بالمناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، أما عن حركة الرياح فهي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



وفقا للأرصاد الجوية فإن حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، في حين حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدًا السبت على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة اليوم ثم تتراجع غدًا السبت.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



حالة السماء تتكاثر بها السحب من حين إلى آخر على مناطق غات، أوباري، الجفرة، والمناطق الحدودية مع الجزائر وتصحبها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة أحيانًا. أما حركة الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول غدًا السبت إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، و درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 37 و40 درجة مئوية، وتتراجع بداية من مساء السبت.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء قليلة السحب، أما حركة الرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.