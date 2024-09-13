صندوق النقد الدولي يدعم جهودًا لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي

صندوق النقد الدولي يتابع تطورات الأزمة ويدعم جهود الأمم المتحدة.

توقف تعاملات 30 مؤسسة مالية دولية مع مصرف ليبيا المركزي.

الصديق الكبير يؤكد عزلة المصرف عن النظام المالي الدولي.

المفاوضات جارية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعادة تعيين الكبير.

صعوبات مصرف ليبيا المركزي في النظام المالي الدولي

في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها ليبيا، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق الكبير، عن حجم التحديات التي يواجهها المصرف على الساحة الدولية. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز يوم الخميس، أشار الكبير إلى أن المصرف الليبي لا يزال في عزلة شبه تامة عن النظام المالي الدولي نتيجة للأزمة المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

وأوضح الكبير أن جميع المؤسسات المالية الدولية التي يتعامل معها المصرف – والتي تصل إلى 30 مؤسسة كبرى – قد أوقفت كافة تعاملاتها مع المصرف المركزي الليبي. وأضاف قائلاً: “كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.

هذا الوضع الحرج يضع ليبيا في مأزق اقتصادي غير مسبوق، حيث أن العزلة المالية تجعل من الصعب على المصرف إدارة الأصول الدولية وتوفير الدعم اللازم للاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط.

البنوك الدولية توقف تعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي، وصندوق النقد الدولي يتابع الأزمة. محادثات أممية تسعى لحل الأزمة وتعيين محافظ جديد للمصرف.

المنظمات الدولية الكبرى تبدي مواقفها تجاه الأزمة

من بين المؤسسات التي أشار إليها الكبير، كانت صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وبنك جيه.بي مورغان، والتي تلعب جميعها أدوارًا هامة في الشؤون المالية الدولية. ورغم محاولات الكبير للحفاظ على قنوات التواصل مع هذه الجهات، فإن الردود الرسمية لم تكن مشجعة حتى الآن. وزارة الخزانة الأميركية لم ترد بعد على الطلبات للتعليق، بينما أحجم بنك جيه.بي مورغان عن مناقشة أي تفاصيل تتعلق بعلاقاته مع المصرف الليبي.

في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، معربًا عن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة. هذا الدعم يعكس رغبة المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى النظام المالي الليبي، لكن التحديات التي تواجه المصرف المركزي تجعل من هذا الهدف بعيد المنال في المدى القريب.

التحديات الاقتصادية في ظل توقف إنتاج النفط

تتزامن الأزمة المالية مع توقف شبه كامل لإنتاج النفط في ليبيا، الأمر الذي يزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. إنتاج النفط، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد الليبي، توقف بفعل الإغلاق الذي تسببت فيه صراعات داخلية على السلطة والنفوذ. ومع غياب الإيرادات النفطية، باتت الحكومة الليبية والمصرف المركزي يواجهان صعوبة في تغطية النفقات الحيوية مثل الرواتب والدعم الاجتماعي.

وفي ظل هذه الظروف، يحاول الكبير تأمين إعادة تعيينه كمحافظ للمصرف من خلال المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب. إلا أن التحديات السياسية قد تعوق تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن الأطراف المختلفة داخل ليبيا لديها رؤى متباينة حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.

المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة ومساعي حل الأزمة

من جهة أخرى، تهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية توافقية لتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، في محاولة لتوحيد الصفوف وإنهاء الخلافات الداخلية. إلا أن هذه المحادثات لا تزال تواجه عقبات كبيرة. فالكبير، رغم تواصله مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى أي اتفاق مع الرئيس المؤقت محمد المنفي أو رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

ويُعد هذا الانقسام الداخلي أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى حلول جذرية للأزمة المالية. مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد أعربا عن معارضتهما لإقالة الكبير، مؤكدين أنها تشكل انتهاكًا للاتفاق السياسي الذي أُبرم عام 2015 وأُقرّ من قِبل المجتمع الدولي، والذي يعتبر الأساس القانوني للسياسة الليبية.

وفي هذا السياق، يبقى السؤال الأهم هو: هل سيتمكن المجتمع الدولي من إعادة ليبيا إلى الساحة المالية العالمية؟ أم أن الأزمة ستستمر في تعميق عزلة ليبيا، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعوق جهود إعادة بناء الدولة؟